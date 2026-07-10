KB금융, 농식품부와 농촌 어르신 보이스피싱 예방교육 확대

AI 핵심 요약beta
- KB금융이 10일 농촌 고령층 보이스피싱 예방교육을 확대했다.
- 농식품부와 함께 전국 15개 시·군서 시즌2를 진행했다.
- KB는 신고번호 안내와 피해 지원 체계도 강화했다.
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최신 피싱 수법 집중 안내
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융이 농촌 고령층을 대상으로 한 보이스피싱 예방 활동을 확대한다.
KB금융그룹은 농림축산식품부와 함께 농촌 지역 고령 주민의 금융사기 피해를 줄이기 위해 '찾아가는 보이스피싱 예방교육' 시즌2를 전국 15개 시·군에서 실시한다고 10일 밝혔다.
이번 프로그램은 농식품부의 대학생 농촌 재능나눔 활동에 KB금융의 금융사기 예방 콘텐츠와 'KB착한푸드트럭'을 결합한 민·관·학 협력 사업이다.
대학생 봉사단이 농촌 현장을 방문해 보이스피싱 예방 교육과 함께 건강검진, 한방 진료, 문화 체험 등 다양한 봉사활동을 진행하고, KB금융은 교육 자료 제공과 현장 지원을 맡는다.
양측은 지난해 5개 지역에서 시범 운영한 1차 사업의 성과를 바탕으로 올해 대상 지역을 15개 시·군으로 확대했다. 교육은 지난 9일 경북 구미를 시작으로 순차적으로 진행된다.
교육 내용은 최근 피해가 늘고 있는 주요 11가지 피싱 수법을 중심으로 구성됐다.
수사기관이나 공공기관을 사칭하는 전화, 대환대출 사기, 카드사 사칭, 자녀 납치 협박, 스미싱 등 실제 사례를 기반으로 대응 요령을 안내한다. 의심 상황 발생 시 즉시 통화를 종료하고 '1394'로 신고하도록 안내하는 점도 포함됐다.
이동이 어려운 고령층 특성을 고려해 현장 중심 교육을 지속 확대하고, 단순 안내를 넘어 직접 소통을 통해 이해도를 높인다는 계획이다.
한편 KB금융은 예방 교육뿐 아니라 피해 지원 체계도 강화하고 있다. 지난 5월 경찰청, 신용회복위원회와 협약을 맺고 피해자를 위한 신용·법률·심리 상담 지원과 예방 콘텐츠 확산 등 종합 대응 체계를 구축했다.
peterbreak22@newspim.com