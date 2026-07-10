삼성, 인도 사업부 구조조정 중...가전 수익성 저하·스마트폰 수요 둔화가 배경

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

가전 부문 경쟁 심화, 스마트폰은 수요 둔화...수익성 개선 압박 커져

"일부 감원 불가피...유사한 구조조정 전 세계 다른 법인에도 적용할 수 있어"



[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 삼성전자가 중국 내 가전 판매 중단을 선언한 데 이어 인도에서도 구조조정에 돌입했다고 인도 이코노믹 타임스(ET)가 10일(현지 시간) 보도했다. 텔레비전(TV) 및 가전 사업의 수익성 개선 압박이 커지고 있는 가운데, 매출에서 가장 큰 비중을 차지해 온 스마트폰 수요가 반복적인 가격 인상으로 둔화하고 있는 것이 삼성의 인도 사업 수익 전반에 부담을 주고 있다는 지적이다.

복수의 소식통에 따르면, 삼성의 이번 구조조정은 동일한 유통 채널과 네트워크를 사용하는 TV 및 가전 사업 부문의 불필요한 결재 단계와 중복 업무를 제거하는 데 초점이 맞춰져 있다.

대리점이나 마트 등 같은 유통망을 쓰는 TV 및 생활 가전을 하나의 사업 부문으로 묶어 효율성을 높이고, 결재 라인이나 관리직 단계를 축소해 의사결정을 더 빠르게 만들겠다는 의미로 풀이된다.

소식통들은 이 과정에서 일부 감원이 발생할 수 있지만, 사측은 영향을 받는 직원들을 확정하는 대로 최대한 많은 인원을 새로운 직무에 재배치하도록 노력할 것이라며, 또한 삼성이 이와 유사한 구조조정을 전 세계 다른 법인에도 확대 적용할 가능성이 있다고 설명했다.

삼성은 앞서 지난 4월, 올해 하반기 TV 및 생활가전 사업 부문에서 프리미엄 제품 판매를 촉진하는 동시에 비용 효율성 개선 방안을 전 세계적으로 시행할 것이라고 밝힌 바 있다.

구조조정 여부에 대해 삼성 인도법인은 공식 입장을 밝히지 않았다고 ET는 전했다.

경쟁 기업의 한 고위 관계자는 "삼성 인원들로부터 이력서가 쇄도하고 있다"면서 삼성의 대우 수준을 맞추기는 어렵다고 전했다.

[AI 일러스트=홍우리 기자]

삼성전자는 매출 기준 인도 최대 전자기업이다. 다만 루피화 약세와 메모리 칩 원가 급등으로 인한 반복적인 가격 인상 이후 스마트폰 수요가 둔화하면서 삼성전자의 위기감이 커졌다.

ET에 따르면, 인도의 스마트폰 판매량은 올해 들어 현재까지 전년 동기 대비 10% 이상 감소한 것으로 나타났다.

업계 관계자는 "가격 인상 이후 핵심 사업인 스마트폰의 수익성이 악화되면서 삼성전자는 인도 및 기타 시장에서 수익성 개선에 대한 압박을 받고 있다"고 지적했다.

삼성은 앞서 지난 5월 중국 내 가전 및 TV 판매를 중단했다. 저가를 내세운 현지 업체들과의 경쟁 심화와 원자재 가격 상승 및 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 중국 내 사업 중단의 주요 원인으로 지목됐다.

글로벌 최대 시장인 중국과 인도에서의 고전으로 삼성의 올해 1~3월 TV 및 생활가전 사업 부문의 글로벌 영업이익은 전년 동기 대비 33% 감소했다.

한편, 삼성 인도법인의 2024/25 회계연도(2024년 4월~2025년 3월) 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 1조 1,100억 루피(약 17조 6,046억 원)를 기록했고, 순이익은 38% 증가한 1,128억 6,000만 루피로 집계됐다.

삼성은 인도 가전시장에서 LG, 하이얼(중국), 월풀(미국), 샤오미(중국), 고드레지(인도)와 경쟁하고 있으며, 특히 TV·냉장고·세탁기 부문에서 LG와 함께 선두를 달리고 있다.

글로벌 원자재 가격 상승으로 인해 올해 모든 스마트폰·TV·가전 브랜드가 여러 차례 가격을 인상했지만, 삼성은 공격적인 가격 전략을 펼치며 경쟁사들에 비해 낮은 인상률을 유지했다.

인도 모바일 소매업협회(AIMRA) 자료에 따르면, 지난해 11월 이후 삼성의 누적 가격 인상률은 최대 50%로, 비보(73%)·오포(53%), 리얼미(81%), 샤오미(44%)의 인상률보다 낮았다. TV와 에어컨의 업계 평균 가격 상승률이 15~20%였던 반면, 삼성의 가격 인상률은 10~14%에 그쳤다.

업계 한 관계자는 "삼성은 인도 시장 점유율 확보를 위해 공격적인 가격 전략을 펼쳤다"며 "TV와 가전 사업의 상당 부분이 온라인 판매에 의존하고 있고, 온라인 판매에 있어서는 다른 주요 브랜드보다 훨씬 뛰어난 가격 경쟁력을 확보하고 있다"고 말했다.

hongwoori84@newspim.com