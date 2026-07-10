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삼성, 인도 사업부 구조조정 중...가전 수익성 저하·스마트폰 수요 둔화가 배경

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자가 10일 인도에서 TV·가전 부문 구조조정에 착수했다.
  • 동일 유통망을 쓰는 TV·가전을 하나로 묶고 결재·관리 단계를 줄여 효율과 수익성을 높이려 한다.
  • 스마트폰 수요 둔화와 수익성 악화로 중국 이어 인도 등 글로벌 법인 전반으로 구조조정이 확대될 가능성이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

가전 부문 경쟁 심화, 스마트폰은 수요 둔화...수익성 개선 압박 커져
"일부 감원 불가피...유사한 구조조정 전 세계 다른 법인에도 적용할 수 있어"

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 삼성전자가 중국 내 가전 판매 중단을 선언한 데 이어 인도에서도 구조조정에 돌입했다고 인도 이코노믹 타임스(ET)가 10일(현지 시간) 보도했다. 텔레비전(TV) 및 가전 사업의 수익성 개선 압박이 커지고 있는 가운데, 매출에서 가장 큰 비중을 차지해 온 스마트폰 수요가 반복적인 가격 인상으로 둔화하고 있는 것이 삼성의 인도 사업 수익 전반에 부담을 주고 있다는 지적이다.

복수의 소식통에 따르면, 삼성의 이번 구조조정은 동일한 유통 채널과 네트워크를 사용하는 TV 및 가전 사업 부문의 불필요한 결재 단계와 중복 업무를 제거하는 데 초점이 맞춰져 있다.

대리점이나 마트 등 같은 유통망을 쓰는 TV 및 생활 가전을 하나의 사업 부문으로 묶어 효율성을 높이고, 결재 라인이나 관리직 단계를 축소해 의사결정을 더 빠르게 만들겠다는 의미로 풀이된다.

소식통들은 이 과정에서 일부 감원이 발생할 수 있지만, 사측은 영향을 받는 직원들을 확정하는 대로 최대한 많은 인원을 새로운 직무에 재배치하도록 노력할 것이라며, 또한 삼성이 이와 유사한 구조조정을 전 세계 다른 법인에도 확대 적용할 가능성이 있다고 설명했다.

삼성은 앞서 지난 4월, 올해 하반기 TV 및 생활가전 사업 부문에서 프리미엄 제품 판매를 촉진하는 동시에 비용 효율성 개선 방안을 전 세계적으로 시행할 것이라고 밝힌 바 있다.

구조조정 여부에 대해 삼성 인도법인은 공식 입장을 밝히지 않았다고 ET는 전했다.

경쟁 기업의 한 고위 관계자는 "삼성 인원들로부터 이력서가 쇄도하고 있다"면서 삼성의 대우 수준을 맞추기는 어렵다고 전했다.

[AI 일러스트=홍우리 기자]

삼성전자는 매출 기준 인도 최대 전자기업이다. 다만 루피화 약세와 메모리 칩 원가 급등으로 인한 반복적인 가격 인상 이후 스마트폰 수요가 둔화하면서 삼성전자의 위기감이 커졌다.

ET에 따르면, 인도의 스마트폰 판매량은 올해 들어 현재까지 전년 동기 대비 10% 이상 감소한 것으로 나타났다.

업계 관계자는 "가격 인상 이후 핵심 사업인 스마트폰의 수익성이 악화되면서 삼성전자는 인도 및 기타 시장에서 수익성 개선에 대한 압박을 받고 있다"고 지적했다.

삼성은 앞서 지난 5월 중국 내 가전 및 TV 판매를 중단했다. 저가를 내세운 현지 업체들과의 경쟁 심화와 원자재 가격 상승 및 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 중국 내 사업 중단의 주요 원인으로 지목됐다.

글로벌 최대 시장인 중국과 인도에서의 고전으로 삼성의 올해 1~3월 TV 및 생활가전 사업 부문의 글로벌 영업이익은 전년 동기 대비 33% 감소했다.

한편, 삼성 인도법인의 2024/25 회계연도(2024년 4월~2025년 3월) 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 1조 1,100억 루피(약 17조 6,046억 원)를 기록했고, 순이익은 38% 증가한 1,128억 6,000만 루피로 집계됐다.

삼성은 인도 가전시장에서 LG, 하이얼(중국), 월풀(미국), 샤오미(중국), 고드레지(인도)와 경쟁하고 있으며, 특히 TV·냉장고·세탁기 부문에서 LG와 함께 선두를 달리고 있다.

글로벌 원자재 가격 상승으로 인해 올해 모든 스마트폰·TV·가전 브랜드가 여러 차례 가격을 인상했지만, 삼성은 공격적인 가격 전략을 펼치며 경쟁사들에 비해 낮은 인상률을 유지했다.

인도 모바일 소매업협회(AIMRA) 자료에 따르면, 지난해 11월 이후 삼성의 누적 가격 인상률은 최대 50%로, 비보(73%)·오포(53%), 리얼미(81%), 샤오미(44%)의 인상률보다 낮았다. TV와 에어컨의 업계 평균 가격 상승률이 15~20%였던 반면, 삼성의 가격 인상률은 10~14%에 그쳤다.

업계 한 관계자는 "삼성은 인도 시장 점유율 확보를 위해 공격적인 가격 전략을 펼쳤다"며 "TV와 가전 사업의 상당 부분이 온라인 판매에 의존하고 있고, 온라인 판매에 있어서는 다른 주요 브랜드보다 훨씬 뛰어난 가격 경쟁력을 확보하고 있다"고 말했다.

hongwoori84@newspim.com

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대법, 尹 '체포방해' 징역 7년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 9일 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌었다. 윤 전 대통령 측은 선고 직후 "대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 깊은 유감"이라며 재판소원을 검토하겠다고 밝혔다. 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 이날 오후 특수공무집행방해·직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 서울고법에서 진행 중인 내란 우두머리 항소심에 출석해 대법원 법정에 나오지 않았다. 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌게 됐다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] ◆ "공수처, 직권남용죄 관련 범죄로서 내란죄 수사권 가져" 윤 전 대통령은 지난해 1월 대통령 경호처 직원들을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 방해한 혐의를 받는다. 12·3 비상계엄 선포 직전 일부 국무위원만 소집해 나머지 국무위원들의 심의권을 침해하고, 계엄 해제 뒤 사후 선포문을 만들어 폐기한 혐의도 받는다. 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 통화기록 삭제를 지시하고, 외신에 계엄과 관련한 허위 사실을 PG(프레스 가이드)로 작성·전파한 혐의도 있다. 1심은 특수 공무집행 방해·직권남용 권리행사 방해·허위 공문서 작성 혐의를 유죄로 인정하며 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다. 2심은 1심에서 무죄로 판단된 '국토교통부·산업통상자원부 장관에 대한 심의권 침해', '계엄 관련 외신 허위 공보' 등을 유죄로 뒤집으며 징역 7년을 선고했다. 이날 대법원은 체포방해 혐의의 핵심 전제인 공수처의 내란우두머리죄 수사 절차가 적법하게 진행됐다는 점을 상세히 판시했다. 대법원은 "공수처는 피고인의 직권남용 및 내란 혐의 사실이 기재된 고발장을 수리함으로써 직권남용죄에 대한 수사를 개시하는 한편, 내란우두머리죄 혐의 또한 구체적으로 인식해 이에 대한 수사도 개시했다"며 "내란우두머리죄는 직권남용죄와 배경이 되는 사실관계가 동일하고 증거도 상당 부분 중첩된다"고 했다. 이어 "결국 피고인의 내란우두머리죄는 직권남용죄의 '수사 과정에서 인지한 직접 관련성이 있는 범죄'로서 공수처법 제2조 제4호 라목의 관련 범죄에 해당하므로 공수처는 이에 대한 수사권을 가진다"고 덧붙였다. 대법원은 "공수처가 고위공직자범죄인 직권남용죄에 대해 수사를 개시하면서, 이와 관련 범죄인 내란우두머리죄를 인지해 수사를 진행한 것에 수사절차상 위법이 있다고 보기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 상고심 선고기일인 9일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 관련 생중계를 시청하고 있다. 이날 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심판결을 확정했다. 2026.07.09 yeawon2@newspim.com ◆ 尹측 "대법, 중대 사건인데 충분히 심리 안하고 종결" 대법원은 또한 '윤 전 대통령이 계엄 선포에 관한 국무회의를 소집하면서 일부 국무위원에게 소집 통지를 하지 않은 것은 해당 국무위원의 심의권 행사를 현실적으로 방해한 것'이라고 판단한 원심에 대해 "법리 오해의 잘못이 없다"며 수긍했다. 이밖에 허위 공문서 작성 및 허위 작성 공문서 행사, 대통령기록물 관리법 위반 및 공용서류 손상, 허위 공보로 인한 직권남용 부분 등에 대해서도 원심의 판단을 받아들였다. 대법원 관계자는 "본 판결을 통해 처음으로, 불소추특권 대상범죄에 대한 대통령 재직 중 수사의 가부 및 그 범위, 공수처법 제2조 제4호 라목의 '관련범죄'의 의미 및 판단기준, 형사소송법 제110조에서 정한 압수·수색 승낙 거부권의 요건과 그 한계를 구체적으로 밝혔다"고 설명했다. 조은석 특별검사 측은 이날 선고 직후 "법원의 판단을 존중한다"며 "앞으로도 특검은 내란, 외환 사건 공소유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 이번 선고 결과에 대해 유감을 표하며 재판소원을 검토하겠다고 했다. 변호인단은 입장문을 통해 "대한민국 헌법의 근간인 법치주의와 영장주의의 관점에서 최고법원인 대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 대해 깊은 유감"이라고 밝혔다. 이어 "대통령의 형사상 불소추특권의 범위에 '재임 중 강제수사'가 허용되는지 여부는 국가 원수이자 행정부 수반의 헌법적 지위를 수호하기 위한 고도의 헌법적 쟁점"이라며 "그럼에도 하급심은 이에 대한 명확한 법리적 판단을 회피했으며, 대법원 역시 이 심각한 법리적 전제를 완전히 묵인한 채 상고를 기각했다"고 덧붙였다. 변호인단은 "헌법이 보장하는 기본권 보호를 위해 재판소원 등 헌법재판 절차를 통해 이번 판결의 위헌성을 다툴 예정"이라고 했다. hong90@newspim.com 2026-07-09 15:19

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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