KB국민은행, AI 인재 발굴 'Future Finance AI Challenge' 개최

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 10일 대학(원)생 대상 AI 금융경진대회를 개최했다
- 생성형 AI·AI 에이전트 활용 금융서비스 구현아이디어를 공모해 총상금 2800만원을 수여한다
- 수상팀에는 KB국민은행 ICT부문 서류·필기전형 면제혜택을 제공하고 8월 3일까지 접수를 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 대학(원)생 대상 AI 경진대회를 통해 미래 금융 아이디어 발굴에 나선다.
KB국민은행은 제8회 'Future Finance AI Challenge' 경진대회를 개최한다고 10일 밝혔다.
이 대회는 인공지능 기반 금융 서비스 아이디어를 발굴하고 관련 분야 인재를 육성하기 위해 2019년부터 이어져 온 프로그램이다. 올해는 생성형 AI와 AI 에이전트 기술 확산 흐름을 반영해 보다 실질적인 서비스 구현 아이디어가 제시될 것으로 기대된다.
금융감독원과 이화여자대학교가 후원하는 이번 대회는 'AI 기술을 활용한 금융 서비스 구현'을 주제로 진행된다. 대상 1팀을 포함해 최우수상 2팀, 우수상 2팀 등 총 5개 팀이 선정되며, 총상금은 약 2800만원 규모다.
특히 수상팀에는 KB국민은행 ICT 부문 채용 시 서류 및 필기전형 면제 혜택이 주어져 실질적인 취업 연계 기회도 제공된다.
참가 대상은 1997년 이후 출생한 대학 및 대학원 재학생 또는 휴학생으로 개인 또는 최대 3인으로 팀을 구성해 지원할 수 있다. 접수는 오는 8월 3일까지 공식 홈페이지를 통해 진행된다.
본선은 9월 2일 이화여자대학교에서 열리는 국제 컨퍼런스의 세션 프로그램으로 진행될 예정이다.
peterbreak22@newspim.com