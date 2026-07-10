의정부시, 호우대비 비상근무체계 유지…시민 안전 최우선

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 10일 0시 호우예비특보에 맞춰 재난안전대책본부 비상근무를 실시했다
- 기상청은 10일 아침까지 시간당 30~50㎜, 최대 130㎜의 폭우를 예보해 시는 사전대비 단계로 전환했다
- 의정부시는 하천·지하차도 등 침수·산사태 취약지역을 선제 통제·점검하며 시민들에게 위험지역 출입 자제와 정보 확인을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부서 공무원 30명 투입해 시민 안전 점검
침수 우려지역 점검 및 대피 체계 강화
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 =경기 의정부시는 10일 0시를 기해 호우예비특보가 발효됨에 따라 재난안전대책본부 비상근무를 실시했다고 밝혔다.
기상청은 의정부시에 호우예비특보를 발효하고 10일 아침까지 시간당 30~50㎜ 안팎의 강한 비와 함께 최대 130㎜의 많은 비가 내릴 것으로 예보했다.
시는 예비특보 발효 시 근무 단계인 '사전대비 단계'로 전환해 호우 대응에 나섰다. 사전대비 단계에서는 시민안전과장을 담당관으로 하고 시민안전과, 도로관리과, 생태하천과, 녹지산림과 등 풍수해 관련 부서 공무원 15명과 동 주민센터 인력 15명 등 총 30명이 비상근무를 실시했다.
의정부시는 현재 하천 내 인명·재산 피해가 우려되는 구간을 중심으로 사전 통제와 점검을 강화하고 있다. 주요 조치는 하천 산책로, 둔치주차장, 세월교 등 하천 내 위험지역 사전 통제, 지하차도·반지하주택·지하주차장 등 침수 우려지역 점검 및 필요 시 통제, 산사태 취약지역 및 급경사지 예찰 강화, 우선대피 대상자 비상연락체계 점검 및 필요 시 사전대피 권고 등 취약시설에 대한 집중관리다.
김원기 의정부시장은 재난안전대책본부 비상근무 상황을 점검하며 "호우특보 단계에 맞춰 비상근무체계를 철저히 유지하고 침수 우려지역과 취약시설을 선제적으로 관리해 시민 안전에 차질이 없도록 해야 한다"며 "시민 여러분께서도 기상정보와 재난안전문자를 수시로 확인하고 하천 산책로와 지하차도, 둔치주차장 등 침수 우려지역 출입을 자제해 주시길 바란다"고 당부했다.
asj7376@newspim.com