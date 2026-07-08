구자열 시장, 상습 침수지역 현장 점검...장기적인 해결 방안 마련

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 7일 상습 침수지역 대응을 강화했다.
- 구자열 시장이 단계동 18통을 점검하고 예방을 주문했다.
- 시는 저류지 증설 등과 함께 예찰·비상근무를 추진했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 여름철 집중 호우에 대비해 상습 침수 지역에 대한 대응을 강화하기로 했다.
구자열 원주시장은 지난 7일 단계동 18통의 현장을 점검하고 침수 예방을 위한 안전 관리에 만전을 기해 줄 것을 관계부서에 주문했다.
시는 단계동 18통 등 상습 침수 지역의 근본적인 문제 해결을 위해 저류지 증설과 복개 구조물 철거, 우수관거 개량 등 다양한 개선 방안을 검토하고 있다. 그러나 지형적 특성과 기존 기반시설, 주택 밀집 등 여러 여건이 복합적으로 작용하여 단기간 내 사업 추진에는 어려움이 있는 상황이다.
이와 관련해 시는 피해 최소화를 위해 빗물받이 정비, 양수기 배치, 배수펌프장 점검, 취약 지역 예찰 강화, 재난안전문자 발송 등 예방 및 대응 체계를 실행하고 있다. 또한 집중 호우 예보 시에는 공무원과 유관기관이 비상근무에 돌입해 신속한 현장 대응과 주민 대피 지원에 나설 계획이다.
구자열 시장은 "반복되는 침수로 시민이 겪는 불편에 깊이 공감한다"며 "피해를 최소화하도록 모든 행정력을 집중하고 장기적인 해결 방안 마련에도 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com