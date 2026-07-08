동해시·한림대학교, '동해시 AI 전환포럼' 9일 개최

AI 핵심 요약beta
- 동해시와 한림대가 9일 AI 전환포럼을 연다.
- 지역 AX 방향과 창업·산업 생태계를 모색한다.
- AI 기업 전시부스와 시민 참여 행사도 진행한다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시와 한림대학교는 오는 9일 '2026 한림 G-Lab@동해 동해시 AI 전환포럼'을 개최한다고 8일 밝혔다.
이번 포럼은 지역의 AI 전환(AX) 방향을 모색하고 관련 창업 및 산업 생태계를 활성화하기 위해 준비됐다. 행사장소는 현진관광호텔 2층 릴리홀이다. 이날 오전 11시부터 테크프론티어의 한상기 대표와 알서포트의 신동형 팀장이 동해시 AX 필요성과 추진 방향에 관해 특별강연을 진행한다.
창업 연계 세션에서는 AI 스타트업인 AI프로바와 본레이크가 참여해 AI 기술을 활용한 창업 사례와 지역 기반 창업 아이디어를 공유할 예정이다. 또한 AI 아이디어톤 수상작 발표 및 시상식이 예정되어 있으며 동해시 AI 전환 전략을 주제로 한 전문가 종합토론도 진행된다.
같은 날 현진관광호텔 2층 카라홀에서는 'AI 기업 전시 부스'도 운영된다. 부스는 오전 11시부터 오후 5시까지 개방되며 에듀메이커를 포함한 7개 AI 관련 기업이 참여해 다양한 AI 체험과 설명회를 진행할 예정이다. 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.
이선우 기획예산담당관은 "이번 포럼을 통해 도출되는 다양한 아이디어와 논의 결과를 적극 활용하여 동해시의 AI 전환 과제를 구체화하고 실행력을 높여 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com