HD한국조선해양, 슈나이더와 '바다 위 데이터센터' 기술 개발

AI 핵심 요약beta
- HD한국조선해양이 7일 슈나이더와 협약했다.
- 부유식 데이터센터 인프라 공동개발에 나섰다.
- 해상 전력·냉각 통합설계 역량을 키우기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 AI 시대 데이터센터 수요 증가에 대응해 '바다 위 데이터센터' 핵심기술 개발에 나선다. 조선·해양 엔지니어링 역량을 기반으로 차세대 디지털 인프라 시장을 공략한다는 구상이다.
HD한국조선해양은 7일 경기도 성남 HD현대 글로벌R&D센터에서 슈나이더 일렉트릭과 '부유식 데이터센터 인프라 기술 공동개발을 위한 업무협약'을 체결했다고 8일 밝혔다.
부유식 데이터센터는 해상에 부유식 구조물을 띄워 서버를 운영하는 차세대 데이터센터다. 기존 육상 데이터센터의 부지 확보 문제와 서버 냉각 비용 부담을 줄일 수 있는 대안으로 꼽힌다.
이번 협약에 따라 양사는 해상 플랫폼 기반 데이터센터 인프라 통합 구축을 목표로 협력한다. 데이터센터 전력·냉각 인프라와 해상 플랫폼 기술을 결합해 통합 설계 역량을 확보하는 것이 핵심이다.
양사는 부유식 데이터센터 구현을 위한 인프라 요구사항을 검토하고, 해상 환경에 적합한 최적의 솔루션을 도출할 계획이다. 관련 기술 동향과 엔지니어링 이슈도 공유하며 추가 공동 연구·개발 기회를 발굴한다.
김형관 HD한국조선해양 대표는 "조선·해양 분야에서 축적한 부유식 구조물 설계와 건조 역량을 바탕으로 해상 데이터센터 기술 개발에 박차를 가하고 있다"며 "대규모·고밀도 컴퓨팅 인프라를 바다 위에서 안정적으로 구현할 수 있는 핵심기술을 고도화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com