만트럭버스코리아, 305만km 주행 MAN TGX 우승자 선정

AI 핵심 요약beta
- 만트럭버스코리아가 8일 창립 25주년 고객 프로그램 우승자를 선정했다.
- 전찬호 고객은 MAN TGX 차량으로 17년간 305만km 이상을 운행했다.
- 전 고객은 공식 서비스센터 점검과 순정 부품 사용으로 장기 운행에 성공했고, 만트럭은 500만원 상당 서비스 혜택을 제공했다.
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공식 서비스센터 정기 점검이 비결
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 만트럭버스코리아가 창립 25주년 기념 고객 참여 프로그램 '맥스 마일리지 마스터'의 우승자를 선정했다.
국내 우승자로 선정된 전찬호 고객은 2009년 6월 30일 출고한 MAN TGX 28.480 6x2-2 차량으로 누적 주행거리 305만km 이상을 기록했다. 해당 차량은 약 17년간 인천항과 부산항, 서울·경기·경남 등 전국을 오가며 컨테이너 운송 업무에 투입돼 왔다.
전 고객은 화물 운송업에 종사해온 베테랑으로, 같은 차량 한 대로 17년간 장거리 운송 환경에서 안정적인 성능을 유지해 왔다. 전 고객은 "트럭은 생업과 직결된 장비이기 때문에 안정적인 운행이 중요했다"며 "MAN TGX는 현장에서 꾸준히 역할을 해준 차량"이라고 말했다.
장기 운행의 비결은 꾸준한 차량 관리와 공식 서비스센터 이용이었다. 전 고객은 "소모품 교체와 주요 점검은 공식 서비스센터를 통해 확인받았고 순정 부품을 고집한 것이 305만km 이상을 안정적으로 운행하는 데 도움이 됐다"고 설명했다.
만트럭은 지난 7월 3일 경기도 평택시 오산 센터에서 시상식을 개최하고 우승 고객에게 전국 공식 서비스센터에서 사용 가능한 500만 원 상당의 서비스 혜택을 제공했다.
y2kid@newspim.com