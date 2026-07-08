유한양행, 체지방 감소 프로바이오틱스 '원더씬' 출시

AI 핵심 요약beta
- 유한양행은 8일 체지방 감소 기능성 프로바이오틱스 신제품 원더씬을 출시했다.
- 원더씬은 L. plantarum ATG-K2로 6~12주 섭취 시 기초대사량·제지방량 증가와 체지방 감소 효과를 보였다.
- 하루 한 캡슐 실온 보관 가능하며 특허 기술로 체성분 개선 통한 지속 가능한 체중 관리 시장을 공략한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 체지방 감소 기능성을 인정받은 프로바이오틱스 신제품 '원더씬'을 출시했다고 8일 밝혔다.
최근 다이어트 시장은 단순 체중 감량보다 감량 이후 건강한 상태를 유지하는 체중 관리 중심으로 변화하고 있다. 이에 따라 일상에서 간편하게 섭취할 수 있는 프로바이오틱스 기반 체지방 관리 제품에 대한 관심도 높아졌다.
원더씬은 식품의약품안전처로부터 체지방 감소 기능성을 인정받은 개별인정형 프로바이오틱스 원료 'L. plantarum ATG-K2'를 주원료로 사용했다.
인체적용시험 결과 6주 섭취 후 기초대사량과 제지방량이 증가했으며, 12주 섭취 시 체지방량과 체지방률이 유의하게 감소했다. 제지방량은 체지방을 제외한 근육과 뼈, 수분 등 신체 구성 성분의 총량으로, 체중 감량 과정에서 유지 여부를 평가하는 주요 지표 가운데 하나다.
제품은 하루 한 캡슐로 섭취할 수 있도록 소형 캡슐 형태로 제작됐으며, 냉장 보관 없이 실온에서 보관할 수 있도록 했다. 해당 기술은 한국과 미국, 중국에서 특허를 획득했다.
유한양행 관계자는 "원더씬은 체성분 개선을 통한 지속 가능한 체중 관리를 목표로 개발한 제품"이라며 "기술력과 섭취 편의성을 바탕으로 관련 시장을 공략할 계획"이라고 말했다.
한편 원더씬은 유한양행 공식 네이버 스마트스토어 '와이즈바이옴몰'에서 판매되며, 출시를 기념한 프로모션도 진행될 예정이다.
sykim@newspim.com