부산시 동구 '크루즈 관광특구' 지정…외국인 관광객 600만 유치 발판

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일 부산 동구를 크루즈 관광특구로 지정했다
- 부산항·부산역·차이나타운 등 1.48㎢를 특구로 포함했다
- 관광특구로 지역경제 5.5% 성장과 일자리 확대를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일자리 창출 등 파급 효과도 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 동구 일대가 크루즈 중심 관광특구로 지정되며 원도심 관광 활성화 기반이 마련됐다.
부산시는 8일 동구 일대를 크루즈 관광을 중심으로 한 관광특구로 최종 지정했다고 밝혔다.
이번 지정은 해운대, 용두산·자갈치에 이은 세 번째 관광특구로 18년 만에 신규 지정이다. 시는 동구 신청을 바탕으로 조사·분석과 관계부처 협의를 거쳐 지정 절차를 마무리했다.
특구는 부산항국제여객터미널과 부산역, 차이나타운, 초량전통시장, 초량이바구길, 오초량 일대 등 약 1.48㎢ 규모로 해상과 육상 관문시설과 원도심 역사·문화 자산을 포함한다.
관광특구로 지정되면 관광진흥개발기금 지원과 국비사업 참여, 옥외광고물 규제 완화, 지구단위계획 지정 등 각종 특례가 적용된다.
시는 이번 지정이 인구 감소 지역으로 분류된 원도심 이미지 개선과 관광 기반 확충에 기여할 것으로 보고 있다. 관광특구 효과로 지역경제가 약 5.5% 성장할 것이라는 분석도 제시됐다.
북항 재개발과 연계한 관광 기능 강화, 상권 활성화, 일자리 창출 등 파급 효과도 기대하고 있다.
시는 크루즈 관광을 포함한 해양 관광 수요 확대를 통해 외국인 관광객 유치 기반을 넓힌다는 계획이다.
전재수 시장은 "이번 관광특구 지정은 해양수도 부산이 외국인 관광객 600만 명 시대를 여는 과정에서 중요한 역할을 하게 될 것"이라며 "새로운 글로벌 관광 콘텐츠를 조성해 부산시민과 국내외 관광객이 함께 누리는 세계적인 관광도시를 만들어 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com