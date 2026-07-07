고흥·사천 우주항공복합도시 특별법 공론화...15일 국회 토론회

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 15일 사천시와 국회서 우주항공복합도시 특별법 제정 토론회를 개최했다
- 토론회에서 영호남 우주산업 벨트 구축과 국가균형발전 위한 제도 기반 마련 필요성을 논의했다
- 전문가·정부·산업계가 입법 방안과 정책 방향을 논의했고 고흥군은 우주항공 중심도시 도약을 기대했다
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주특별시 고흥군이 경남 사천시와 함께 우주항공복합도시 특별법 제정을 위한 국회 토론회를 개최하고 영호남 우주산업 벨트 구축과 국가 우주산업 육성 및 균형발전 기반 마련에 나선다.
고흥군은 오는 15일 사천시와 공동으로 우주항공복합도시 특별법 제정 국회 토론회를 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 토론회는 우주항공산업 육성과 영호남 상생발전 국가균형발전을 위한 제도적 기반 마련 필요성을 알리고 사회적 공감대 확산을 위해 추진된다.
행사는 문금주 서천호 국회의원이 공동 주최하고 전남광주통합특별시 경상남도 고흥군 사천시가 공동 주관한다. 우주항공 분야 전문가와 기관 관계자 등 100여 명이 참석해 특별법 제정 방향과 지역 연계 발전 전략을 논의할 예정이다.
1부 개회식에서는 특별법 제정을 촉구하는 퍼포먼스가 진행되며 2부 토론회에서는 국토연구원과 학계 전문가가 발제에 나서 복합도시 조성 필요성과 입법 방안을 제시한다. 이어 정부 학계 산업계 관계자들이 정책 방향을 논의한다.
군은 이번 토론회가 특별법 제정 필요성에 대한 관심을 높이고 국회 논의에도 동력을 제공할 것으로 기대했다.
공영민 군수는 "나로우주센터를 기반으로 한 우주산업 경쟁력을 강조하며 특별법 제정과 함께 고흥이 우주항공 중심도시로 도약하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
chadol999@newspim.com