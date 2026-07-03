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HD현대오일뱅크, 표준협회 서비스품질지수 주유소 부문 1위

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  • HD현대오일뱅크가 3일 KS-SQI 주유소 1위를 수상했다
  • HD현대오일뱅크는 12년 연속 주유소 부문 1위를 달성했다
  • 디지털 채널·현장 서비스 혁신으로 일관된 고품질 주유 경험을 제공했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HD현대오일뱅크(대표이사 송명준, 정임주)는 한국표준협회가 발표한 '2026년 한국서비스품질지수(KS-SQI)' 조사에서 주유소 부문 1위에 선정됐다고 3일 밝혔다.

HD현대오일뱅크는 지난 2일 서울 중구 롯데호텔 서울에서 열린 인증 수여식에서 주유소 부문 1위를 수상했다. 이로써 HD현대오일뱅크는 주유소 부문 12년 연속 1위를 달성해 정유업계 최장수 기록을 이어가며, 업계 최고 수준의 서비스 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

HD현대오일뱅크 최찬호 영업지원부문장(왼쪽)이 한국표준협회가 주관하는 2026년 한국서비스품질지수(KS-SQI, Korea Standard-Service Quality Index) 조사에서 12년 연속 주유소 부문 1위를 수상하며 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=HD현대오일뱅크]

한국서비스품질지수(KS-SQI)는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 국내 서비스 산업과 소비자 특성을 반영해 공동 개발한 서비스 품질 평가 모델이다. 실제 이용 고객이 체감하는 서비스 수준을 정확성, 전문성, 진정성, 친절성, 적극성, 이용편리성, 외형성, 사회적가치지향성으로 분류해 총8개 항목으로 종합 평가한다.

HD현대오일뱅크는 디지털 채널 이용 증가와 셀프주유소 확산 등 에너지 유통 환경 변화에 발맞춰 디지털 채널을 혁신하고 주유소 현장 서비스 품질을 높여왔다. 이를 통해 온·오프라인 고객 접점 전반에서 일관된 서비스 품질을 유지하고 차별화된 주유 경험을 제공해 높은 평가를 받았다.

HD현대오일뱅크 관계자는 "12년 동안 고객의 변함없는 지지와 신뢰를 받아온 결과가 이번 수상으로 이어졌다"며 "앞으로도 카앤을 비롯한 디지털 채널과 주유소 현장 서비스 품질을 지속적으로 강화해 차별화된 주유 경험을 제공하겠다"고 말했다.

tack@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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