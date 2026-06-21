HD현대중공업, 임직원 가족 제빵 봉사로 취약계층 지원

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 20일 직원·가족과 빵 나눔 봉사를 했다
- 참가자들은 직접 빵을 만들고 응원카드를 작성해 취약계층에 전달했다
- 11월까지 총 4차례 진행해 200세대에 지원하며 임직원 참여 사회공헌을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업 임직원과 가족들이 지역 이웃을 위한 나눔 활동에 참여했다. 직접 만든 빵과 응원 메시지를 취약계층에 전달하며 가족 참여형 사회공헌의 의미를 더했다.
HD현대중공업은 지난 20일 울산 동구 킴&쿡 제과제빵학원에서 직원과 가족 20명이 참여한 가운데 'HD현대 빵 나눔' 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.
참가자들은 이날 빵을 직접 만들고 포장한 뒤 이웃들에게 전할 응원 메시지 카드도 작성했다. 단순 기부를 넘어 가족이 함께 나눔의 의미를 되새길 수 있도록 마련된 프로그램이다.
HD현대중공업은 오는 11월까지 모두 4차례에 걸쳐 제빵 봉사활동을 운영할 계획이다. 총 80명의 직원과 가족이 참여하며 완성된 빵은 울산동구종합사회복지관을 통해 지역 취약계층 200세대에 전달된다.
이번 활동은 HD현대1%나눔재단이 추진하는 '해피 서포터즈' 사업의 일환이다. 임직원 사회공헌 아이디어 공모를 통해 선정된 사업으로, 직원들의 자발적인 제안이 실제 나눔 활동으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다.
HD현대중공업은 앞으로도 임직원이 직접 참여하는 사회공헌 프로그램을 통해 지역사회와의 상생 활동을 이어갈 계획이다.
chanw@newspim.com