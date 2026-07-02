롯데웰푸드, 설레임 모델로 기안84 발탁…'설레임런' 개최

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드는 9월5일 설레임런 행사 개최했다
- 참가자 3000명 규모로 러닝키트와 쿨링콘텐츠 제공했다
- 기안84 모델 참여·구매인증 이벤트로 설레임 이미지 강화했다
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아이스크림 먹으며 달리는 쿨링 프로그램 운영
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드가 아이스크림 브랜드 '설레임'의 새 모델로 기안84를 발탁하고 러닝 행사를 열며 여름철 성수기 공략에 나선다.
2일 롯데웰푸드는 오는 9월 5일 경기도 하남 미사경정공원에서 체험형 러닝 이벤트 '설레임런'을 개최한다고 밝혔다. 지난해에 이어 두 번째로 열리는 이번 행사는 3000명이 참가하는 10㎞ 규모의 정식 기록 측정 대회로 운영된다.
참가 티켓은 7월 10일부터 8월 26일까지 선착순 판매한다. 참가자 전원에게는 러닝 선글라스와 티셔츠, 기록 측정용 칩, 완주 메달 등으로 구성된 참가자 키트가 제공된다.
행사에서는 아이스크림을 먹으며 달리는 프로그램을 비롯해 러닝 과정에서 시원함을 느낄 수 있는 다양한 쿨링 콘텐츠를 선보인다. 완주 후에도 설레임 제품과 함께 휴식을 즐길 수 있는 공간을 마련한다. 설레임 모델인 기안84도 현장에 참석해 참가자들과 함께 다양한 프로그램에 참여할 예정이다.
롯데웰푸드는 오는 9월 4일까지 설레임 구매 인증 이벤트도 진행한다. 소비자는 제품 구매 후 인증을 통해 경품 행사에 참여할 수 있으며, 자세한 내용은 설레임 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.
롯데웰푸드는 디지털 광고와 SNS 콘텐츠, 구매 인증 프로모션, 오프라인 러닝 행사를 연계해 러닝을 즐기는 소비자와의 접점을 확대하고 설레임의 쿨링 이미지를 강화한다는 방침이다.
롯데웰푸드 관계자는 "이번 캠페인을 통해 설레임만의 시원한 경험과 즐거움을 더 많은 소비자에게 전달할 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com