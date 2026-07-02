우리은행, 삼성월렛머니 다이소·CU 결제 확대

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행이 삼성전자와 함께 운영하는 선불 충전형 간편결제 서비스 '삼성월렛머니·포인트'의 오프라인 결제처를 확대한다고 2일 밝혔다. 다이소와 CU 편의점을 새로운 가맹점으로 추가했다.
삼성월렛머니·포인트는 삼성월렛 앱에서 충전, 송금, 결제를 한 번에 이용할 수 있는 서비스로, 출시 약 7개월 만에 가입자 250만 명을 돌파했다.
이번 제휴로 우리은행은 생활용품 전문점 다이소와 전국 1만 8천여 개 CU 편의점에서 삼성월렛머니를 사용할 수 있게 됐다. 우리은행은 이미 GS25에서도 오프라인 결제 서비스를 제공 중이다.
우리은행 관계자는 "다이소와 CU는 고객 생활과 가까운 대표 유통 채널인 만큼 서비스 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.
우리은행은 향후 식음료, 뷰티, 문화·엔터테인먼트 등 다양한 업종으로 가맹점 제휴를 확대할 계획이다. 온라인에서는 네이버플러스스토어, 롯데ON 등과 협력해 서비스를 제공하고 있다.
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