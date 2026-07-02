NH농협은행, 청년 지원 위한 생계비 대출·주거비 대출 상품 출시

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행은 2일 청년 지역정착 지원 대출을 출시했다.
- 청년 지역리턴대출로 최대 100만원을 12개월 지원한다.
- 동행대출로 최대 2000만원·우대금리 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최대 2000만원 60개월까지 분할상환 방식 지원
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 2일 수도권을 떠나 지역에 정착하려고 하는 만 19세에서 45세 이하 청년들을 지원하기 위한 생계비 대출과 주거비 대출 상품을 출시했다고 밝혔다.
이날 출시된 'NH청년 지역리턴대출'은 수도권에서 지역으로 정착하고자 하는 청년을 대상으로 최대 100만원을 마이너스통장 방식으로 12개월간 지원한다.
또한 'NH청년 지역리턴 동행대출'은 최대 2000만원을 60개월까지 분할상환 방식으로 지원하는 상품이다. 두 상품 모두 포용금리를 포함해 최대 1.5%p까지 우대금리를 제공하며, NH올원뱅크를 통해 신청이 가능하다.
강태영 은행장은 "청년들의 지역 정착을 지원하고자 청년재단과 협력해 본 상품을 출시했다"며 "농협은행은 지역 경제의 최일선에서 금융소비자들의 금융부담을 경감하고, 지역사회의 활력을 증진하기 위해 모든 역량을 집중할 것"이라고 밝혔다.
상품에 대한 자세한 사항은 NH올원뱅크와 가까운 농협은행 영업점, 고객행복센터에서 확인할 수 있다.
dedanhi@newspim.com