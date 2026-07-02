NH농협은행, 농촌 초등학교 내 놀이 및 체험공간 조성 사업 5·6호 추진

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 1일 굿네이버스와 업무협약을 맺고 4억원을 지원했다.
- 농촌 초등학교 유휴공간을 놀이·체험공간으로 바꾸는 사업이다.
- 농협은행은 5·6호 공간을 조성해 교육·문화 격차 해소에 나선다.
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후원금 4억원 지원, 신규 대상 학교 선정해 5·6호 조성
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 1일 서울시 영등포구 굿네이버스 회관에서 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스와 '초록사다리×우주공간' 프로젝트 5·6호 공간 조성을 위한 업무협약을 체결하고 후원금 4억원을 지원한다고 2일 밝혔다.
'초록사다리×우주공간' 프로젝트는 농촌 초등학교 내 유휴공간을 아동들이 자유롭고 안전하게 이용할 수 있는 놀이 및 체험 공간으로 재조성하는 사회공헌 사업이다. 이 사업은 문화 및 놀이 인프라가 부족한 농촌지역 아동들에게 다양한 체험 기회를 마련해 교육 및 문화 격차를 해소하고자 한다.
농협은행은 2024년 강원 태백 소재 학교에 1호 공간을 조성한 뒤 전북 남원에 2호 공간을 구축했다. 올해는 경기 포천과 충남 서천에 각각 3·4호 공간 조성을 완료했으며, 이번 협약을 통해 신규 대상 학교를 선정하여 5·6호 공간 조성에 나설 계획이다.
임세빈 NH농협은행 수석부행장은 "'초록사다리×우주공간' 프로젝트는 농촌 아동들에게 더 넓은 꿈과 가능성을 열어주는 의미 있는 사업"이라며 "앞으로도 농업 및 농촌과 지역사회의 지속 가능한 성장을 위해 다양한 ESG활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com