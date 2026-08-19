산업부 김정관 장관 방미…'대미 투자 1호' 집중 논의

AI 핵심 요약beta
- 김정관 산업통상부 장관이 16일부터 19일까지 방미했다.
- 러트닉 상무장관과 대미 전략투자 논의를 집중했다.
- USTR·OMB와 통상현안 및 조선협력을 논의했다.
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[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 김정관 산업통상부 장관이 이번주 방미를 통해 '대미 투자 1호' 프로젝트를 집중 논의했다.
19일 산업통상부에 따르면, 김정관 장관은 지난 16일부터 19일까지(현지시간) 일정으로 미국 워싱턴 D.C.를 방문했다.
이번 방문에서 김 장관은 미국 행정부 주요 인사를 면담하고, 대미 전략투자 프로젝트를 포함한 양국간 산업·통상 주요 현안을 논의했다.
지난 17일과 18일 이틀에 걸쳐 하워드 러트닉(Howard Lutnick) 미국 상무장관을 면담하고 대미 전략투자 프로젝트 관련 협의를 진행했다.
이번 면담은 지난 7월 23일 면담 이후 약 3주 만에 개최되는 것이다. 양측은 대미 전략투자 후보 프로젝트 관련 주요 쟁점 및 추진 일정에 대해 심도있게 논의하고 상호 접점을 집중 모색했다.
김 장관은 이어 19일 제이미슨 그리어(Jamieson Greer) 미국 무역대표부(USTR) 대표와 면담을 통해 301조 조사 등 양국간 통상현안을 논의할 예정이다.
또한 러셀 보우트(Russell Vought) 미국 백악관 예산관리국(OMB) 국장과 면담을 통해 최근 트럼프 대통령이 발표한 조선산업 기반 재건 방침 관련 후속조치 동향을 파악하고 양국 조선협력 강화 방안에 대해 논의할 예정이다.
산업부는 "향후에도 산업부는 한미간 통상관계가 안정적으로 유지되고 작년 관세합의 결과 달성된 이익균형이 유지될 수 있도록 적극 대응해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
dream@newspim.com