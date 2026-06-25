정부, 대미투자 본격화...조선3사 '실탄' 적극 지원

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정책금융기관 및 HD현대重·삼성重·한화오션 MOU체결

정책금융기관·조선 3사 '한미 조선협력투자 협의체' 구성

"한미 양국 조선 산업 윈-윈 할 수 있는 사업 발굴해달라"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 대미투자를 본격 추진하는 가운데 정책금융기관을 통해 조선 3사에게 적극적인 금융 지원에 나선다.

정부는 서울 여의도 수출입은행에서 정책금융기관과 국내 조선 3사가 '한미 조선협력투자의 효과적 이행을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 25일 밝혔다.

협약식에는 한국수출입은행, 한국산업은행, 한국무역보험공사, 한국해양진흥공사 등 정책금융기관이 참석했다. 또한 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 조선사도 발걸음을 이었다.

이번 업무협약을 계기로 한미전략투자공사, 정책금융기관, 조선 3사 등 협약 당사자들은 '한미 조선협력투자 협의체'를 구성한다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.06.25 gkdud9387@newspim.com

협의체는 기관 상호 간 정보교류, 사업 기회 발굴, 정책금융 지원 등을 함께 추진하며, 수출입은행이 간사를 맡아 대내외 소통과 사업 추진 현황 등을 관리할 예정이다.

박동일 산업통상부 산업정책실장은 "MASGA(Make American Shipbuilding Great Again)는 K-조선 역사상 최초로 이루어지는 전략적 해외진출 프로젝트로 미국 내에서도 우리 기업에 대한 발주 움직임 등 고무적 흐름이 계속되고 있다"고 말했다.

이어 "이러한 시장기회를 극대화하기 위해서는 기업들의 진출을 적기에 지원할 금융지원이 무엇보다 중요하다고" 강조했다.

권대영 금융위원회 부위원장은 "한미전략투자공사와 정책금융기관, 나아가 민간금융 간 긴밀한 협력체계를 바탕으로 필요한 금융지원이 차질없이 이루어지도록 뒷받침하겠다"며 포부를 드러냈다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 18일 세종시에서 열린 한미전략투자공사 창립기념행사에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.06.18 jongwon3454@newspim.com

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 조선협력투자가 "대미투자와 함께 한미전략투자의 양대 축"이라고 소개했다.

이어 "세계 최고 수준의 우리 조선사가 미국 조선업의 재건을 돕는 동시에 우리 조선 생태계 전체가 새로운 일감과 시장을 얻는 호혜적 투자가 될 것"이라고 말했다.

아울러 구 부총리는 오늘 협약에 참여한 공사 및 정책금융기관에 "적시에 충분한 자금이 공급될 수 있도록 금융지원 방안을 마련해달라"고 당부했다.

또한 국내 조선 3사에는 "한미 양국의 조선 산업이 윈-윈 할 수 있는 사업을 적극 발굴해달라"며 "국내 중소 조선사와 기자재 협력업체까지 '팀 코리아'로 함께 참여할 수 있는 길을 마련해 달라"고 덧붙였다.

gkdud9387@newspim.com