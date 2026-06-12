美日, G7서 정상회담 조율...에너지 협력·대미 투자 이행 점검 논의 전망

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본과 미국 정부가 오는 15일부터 프랑스 에비앙에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 다카이치 사나에 총리와 도널드 트럼프 대통령 간 개별 정상회담 개최를 조율 중인 것으로 알려졌다.

중동 정세 불안에 따른 에너지 공급망 대응과 일본의 대미 투자 계획 이행 상황 등이 주요 의제가 될 전망이라고 12일 니혼게이자이신문이 전했다.

양국 정상은 지난 5월 미중 정상회담 이후 이뤄진 전화 통화에서 G7 정상회의 기간 중 별도 회담을 추진하기로 의견을 모았다. 회담이 성사될 경우 양 정상의 대면 회동은 다카이치 총리의 지난 3월 방미 이후 약 3개월 만이다.

이번 회담에서는 에너지 안보 문제가 핵심 의제로 다뤄질 것으로 보인다. 일본은 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄가 장기화되면서 중동 의존도가 높았던 원유 수입 구조를 재편하고 있다. 특히 미국산 원유 수입을 확대하고 있다.

양국 정상은 에너지 공급망 안정화를 위한 협력 방안과 함께 미국산 에너지 도입 확대, 장기 공급 체계 구축 등도 논의할 것으로 예상된다.

경제 분야에서는 일본이 미일 관세 협상 과정에서 약속한 5500억 달러(약 835조 원) 규모의 대미 투자 계획이 주요 현안으로 거론된다. 다카이치 총리는 관련 프로젝트가 예정대로 추진되고 있다는 점을 설명하며 양국 경제 협력 확대 의지를 강조할 것으로 전망된다.

다만 정상회담 성사 여부는 트럼프 대통령의 일정에 영향을 받을 가능성이 있다. 트럼프 대통령은 지난해 캐나다 카나나스키스에서 열린 G7 정상회의 당시 중동 정세 대응을 이유로 회의 종료 전 귀국한 바 있다.

중동 지역의 긴장이 여전히 지속되는 상황에서 트럼프 대통령이 이번 G7 정상회의 전체 일정에 참여할 수 있을지 불확실하다는 관측도 나온다. 일본 정부 안팎에서는 상황에 따라 정식 회담 대신 약식 회동이나 짧은 환담 형식으로 대체될 가능성도 배제할 수 없다는 전망이 제기된다.

지난 3월 19일 미국 워싱턴 D.C. 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 회담하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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