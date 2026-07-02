한은 "6월 소비자물가 3.2% 상승…7월은 다소 낮아질 것"

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 2일 물가 점검회의를 열어
- 6월 물가상승 확대와 취약계층 부담을 지적했다.
- 7월 물가는 유가하락·대책으로 진정하나
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국은행이 지난달 소비자물가 상승폭이 확대된 가운데 7월에는 국제유가 하락과 정부 물가안정 대책 영향으로 상승률이 다소 진정될 것으로 내다봤다.
이지호 부총재보는 2일 오전 한은 본관에서 물가 상황 점검회의를 열고 최근 물가 상황과 향후 물가 흐름을 점검했다.
이 부총재보는 "6월 소비자물가는 석유류 가격이 높은 오름세를 이어가고 농축수산물 가격 오름폭도 커지며 전월보다 상승폭이 확대됐다"며 "생활물가 상승률도 3% 중반의 높은 오름세를 지속하며 취약 계층의 생계비 부담이 큰 상황"이라고 말했다.
그는 "7월 소비자물가 상승률은 국제 유가 하락과 정부 물가 안정 대책의 영향으로 6월보다 다소 낮아질 것으로 예상된다"면서도 "향후 소비자물가 상승률은 국제 유가 하락에 따른 하방 압력을 경기 개선에 따른 수요 압력 확대가 상쇄하며 당분간 높은 수준을 지속할 것으로 보인다"고 짚었다.
그러면서 "근원물가는 비용 충격의 전이와 수요 압력 확대 등으로 높은 상승률을 지속할 것으로 예상되는 만큼 경계심을 가지고 물가 상황을 점검해 나가겠다"고 덧붙였다.
6월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 3.2%로 전월(3.1%)보다 0.1%포인트 높아졌다. 생활물가 상승률도 전월(3.3%) 대비 확대된 3.4%다. 이는 2024년 4월(3.6%) 이후 최고 수준의 상승폭이다. 식료품, 에너지를 제외한 근원물가는 전월과 동일한 2.5%로 집계됐다.
romeok@newspim.com