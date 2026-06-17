한국은행 "하반기 물가 3% 지속"…IT 성과급, 내년 물가 변수로

고유가·고환율 장기화...누적 비용 가격에 전가 압력

일부 IT업종 성과급 확산 땐 내년 물가 상방압력 확대

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국은행이 올해 하반기 소비자물가 상승률이 3% 내외, 근원물가 상승률은 2% 중후반 수준의 높은 상승률을 이어갈 것으로 내다봤다. 중동전쟁 여파로 국제유가와 원·달러 환율이 크게 오른 데다 하반기 이후 유가 충격이 석유류 외 품목으로 확산될 가능성이 크다는 판단이다.

한국은행은 17일 발표한 '물가안정목표 운영상황 점검' 보고서에서 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면 올해 상반기 소비자물가 상승률은 중동전쟁에 따른 유가 충격으로 물가안정목표인 2%를 상당폭 상회했고 소비자물가 상승률은 3%를 넘겼다.

[자료=한국은행]

구체적으로 올해 1~5월 소비자물가 상승률은 전년 동기 대비 2.4%로 지난해 하반기 2.2%보다 높아졌다. 월별로는 1~2월 2.0% 수준에서 안정적인 흐름을 보였지만 2월 말 중동전쟁 발발 이후 빠르게 상승해 5월에는 3.1%를 기록했다. 소비자물가 상승률이 3%를 웃돈 것은 2024년 3월 이후 처음이다.

생활물가 상승률도 석유류 가격을 중심으로 5월 3.3%까지 뛰었다. 한은은 소비자들의 구입 빈도와 지출 비중이 높은 생활물가가 전체 소비자물가보다 더 크게 오르면서 필수재 지출 비중이 큰 취약계층의 부담이 커졌다고 평가했다.

근원물가 상승률도 높아졌다. 식료품·에너지를 제외한 근원물가 상승률은 1월 2.0%에서 5월 2.5%로 확대됐다. 유류할증료 인상 등의 영향으로 항공료와 단체여행비 등 서비스가격이 오른 영향이다.

품목별로는 석유류와 서비스 가격 상승이 물가 오름세를 주도했다. 5월 석유류 가격은 전년 동월 대비 24.2% 올랐고, 개인서비스 가격도 3.7% 상승했다. 반면 농축수산물 가격은 농산물 출하 확대와 정부의 가격 안정 노력 등으로 비교적 안정적인 흐름을 보였다.

한은은 하반기 이후 물가 상승 압력이 근원물가 품목으로 확산될 가능성에 주목했다. 과거 러시아·우크라이나 전쟁 당시에도 원유가격 상승은 석유류 가격에 즉각 반영됐고, 약 6개월 후부터 공업제품 등 비에너지 품목으로 간접효과가 나타나 1년가량 지속된 바 있다고 설명했다. 고유가·고환율이 장기화되면서 기업들이 누적된 비용 인상 압력을 가격에 전가할 유인이 커졌다는 진단이다.

한은은 올해 하반기 소비자물가 상승률이 3% 내외, 근원물가 상승률은 2% 중후반을 나타낼 것으로 예상했다. 내년에는 유가 측면의 비용 상승 압력은 줄겠지만 소득 여건 개선과 임금 상승세 확산으로 수요 측 물가 압력이 커지면서 소비자물가와 근원물가 모두 목표 수준을 웃돌 것으로 내다봤다. 특히 최근 일부 IT부문의 대기업에서 나타나고 있는 큰 금액의 성과급 지급은 전반적인 임금 상승으로 확산될 가능성이 있으며, 이 경우 물가의 상방압력이 커질 수 있다고 봤다.

[자료=한국은행]

기대인플레이션도 상승했다. 일반인의 향후 1년 기대인플레이션은 5월 2.8%로 2%대 후반까지 올랐고, 전문가 단기 기대인플레이션도 5월 2.6%를 기록했다.

한은은 "하반기 이후에도 유가 충격이 석유류 이외의 근원물가 품목으로 파급되면서 높은 수준의 물가상승세가 상당 기간 이어질 것으로 예상되며 고환율 기조가 장기화되고 있는 점도 물가 상승압력을 추가적으로 확대하고 있다"고 짚었다.

그러면서 "앞으로는 반도체 수출호조에 따른 소득‧자산 효과로 인해 소비가 개선됨에 따라 물가의 수요압력 역시 점차 확대될 전망"이라며 "만일 임금인상이 반도체 이외의 여타 부문으로 확산될 경우에는 비용인상 및 수요확대 경로를 통해 물가 상방압력이 추가적으로 커질 수 있다"고 밝혔다.

romeok@newspim.com