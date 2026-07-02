SK바이오사이언스, 게이츠재단 AI 백신개발 프로젝트 주관기관 선정

AI 핵심 요약beta
- SK바이오사이언스는 2일 게이츠재단 AI 임상결정 플랫폼 'ROTOR' 주관기관에 선정됐다고 밝혔다.
- 이 플랫폼은 백신 개발 데이터 AI 분석으로 임상 3상 진입 등 R&D 의사결정을 지원해 효율성과 성공 가능성을 높이는 역할을 한다.
- 회사와 PATH는 로타바이러스 백신 경험으로 플랫폼을 검증하고 중저소득국 백신 개발 역량과 접근성 확대에 기여할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스는 게이츠재단이 지원하는 인공지능(AI) 기반 임상 의사결정 지원 플랫폼 개발 과제인 'ROTOR(The Research Optimization & Trial Outcome Recommender)' 프로젝트의 주관기관으로 선정됐다고 2일 밝혔다.
이번 프로젝트는 게이츠재단이 연구비를 지원하며, 비영리 국제보건기구 PATH와 글로벌 정보기술(IT) 컨설팅 기업 슬라럼(Slalom)이 공동으로 참여한다.
ROTOR는 백신 개발 과정에서 생성되는 면역원성 및 연구 데이터를 AI로 분석해 연구개발(R&D) 의사결정을 지원하고 개발 전략을 최적화하는 플랫폼이다. 회사는 이를 기반으로 다양한 백신과 질환 분야에 활용할 수 있는 AI 플랫폼으로 확대해 나갈 계획이다.
SK바이오사이언스는 백신 개발 과정에서 임상 3상 진입 여부를 결정하는 과정에서 AI를 활용해 임상 및 연구 데이터를 분석하고 개발 전략 수립을 지원함으로써 연구개발 효율성과 성공 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대했다.
회사와 PATH는 로타바이러스 백신 개발 경험과 데이터를 활용해 플랫폼을 구축·검증하고, 향후 중저소득국가(LMIC) 백신 개발사의 연구개발 역량 강화와 백신 접근성 확대를 지원할 계획이다.
SK바이오사이언스는 그동안 세계보건기구(WHO), 전염병대비혁신연합(CEPI), 국제백신연구소(IVI), 글로벌백신면역연합(Gavi), 미국 질병통제예방센터(CDC) 등과 협력해 글로벌 보건 프로젝트를 추진해 왔다.
최근에는 미국 질병통제예방센터(CDC)와 주사형 로타바이러스 백신 개발 계약을 체결했으며, 게이츠 의학연구소(Gates MRI)와 호흡기세포융합바이러스(RSV) 항체 치료제 개발, 유럽연합(EU) 지원 팬데믹 패치형 독감 백신 개발 등도 추진하고 있다.
안재용 SK바이오사이언스 사장은 "이번 프로젝트는 AI를 활용해 백신 개발 과정의 불확실성을 줄이고 보다 과학적인 의사결정을 지원하기 위한 것"이라며 "글로벌 파트너들과 협력해 백신 연구개발 혁신과 백신 접근성 향상에 기여하겠다"고 말했다.
한편 SK바이오사이언스는 연구·생산 데이터를 기반으로 AI 활용 실험 설계 시스템과 AI 기반 가상 연구환경(Dry Lab) 구축을 추진하는 등 연구개발 전반으로 AI 활용 범위를 확대하고 있다.
sykim@newspim.com