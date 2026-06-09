SK바이오사이언스, 美 CDC 손잡고 로타바이러스 백신 개발

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공정 개발 성공 시 임상·허가·상업화 추진

라이트재단과 공동 투자…중저개발국 공략

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스가 미국 질병통제예방센터(CDC)의 차세대 로타바이러스 백신 기술을 도입하며 글로벌 공공백신 시장 공략에 나선다.

SK바이오사이언스는 주사형 로타바이러스 백신 개발을 위해 미국 CDC와 라이선스 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

SK바이오사이언스 송도 본사 전경 [사진=SK바이오사이언스]

이번 계약에 따라 SK바이오사이언스는 CDC가 보유한 주사형 로타바이러스 백신 후보물질 기술을 도입해 생산성 향상을 위한 공정 개발을 수행한다. 공정 개발이 성공적으로 완료되면 후속 임상시험과 허가 절차를 거쳐 상업화까지 추진할 계획이다.

CDC는 앞서 주사형 불활화 로타바이러스 백신 기술을 개발해 임상 1상을 진행해왔다. SK바이오사이언스는 해당 기술을 국내에 도입해 효능 향상과 비용 절감을 동시에 달성할 수 있는 생산 공정을 구축하고 개발을 이어갈 방침이다.

연구개발비는 글로벌 보건 재단과 공동으로 투자한다. SK바이오사이언스는 지난해 6월 라이트재단과 해당 백신의 공정 연구개발비 지원 협약을 체결한 바 있다. 라이트재단은 게이츠재단과 한국 정부, 국내 생명과학 기업이 공동 출자해 설립한 민관 협력 비영리 재단으로, 중저소득국가의 감염병 부담 해소를 위한 연구개발을 지원하고 있다.

로타바이러스는 5세 이하 영유아에게 심각한 설사와 탈수를 유발하는 대표적인 감염병이다. 미국 존스홉킨스대 연구에 따르면 전 세계 소아 사망 원인의 약 24.4%가 로타바이러스 감염에 따른 설사와 관련된 것으로 조사됐다.

선진국에서는 백신 도입 이후 감염률이 크게 감소했지만, 전 세계 로타바이러스 관련 사망자의 99%는 여전히 중저개발국에 집중돼 있다.

현재 사용 중인 경구용 백신은 선진국에서 85% 이상의 예방 효과를 보이는 반면, 중저개발국에서는 열악한 위생 환경과 영양 상태 등의 영향으로 효능이 50% 이하로 떨어지는 것으로 알려졌다. 이에 따라 글로벌 보건 분야에서는 보다 높은 예방 효과와 접종 편의성을 기대할 수 있는 주사형 백신 개발 필요성이 커지고 있다.

시장 전망도 밝다. 글로벌 시장조사업체 비즈니스 리서치 인사이트에 따르면 세계 로타바이러스 백신 시장은 2024년 약 81억2000만달러(약 11조2000억원)에서 2033년 약 139억달러(약 19조2000억원) 규모로 성장할 전망이다. 연평균 성장률은 6.2%로 예상된다.

수요 확대도 이어지고 있다. 2024년 발표된 보고서에 따르면 유니세프는 2011년부터 2023년까지 총 3억2900만 코스의 로타바이러스 백신을 조달했다. 대부분은 국제백신연구기구 가비(GAVI)의 지원을 받는 저개발국에 공급됐다. 연간 조달 규모는 2011년 90만 도즈에서 2023년 57개국 대상 5700만 코스로 확대됐으며, GAVI 지원 국가의 수요는 2028년 약 6400만 코스에 이를 전망이다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 "CDC가 개발한 혁신 기술을 기반으로 글로벌 보건 문제 해결에 기여할 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "라이트재단의 지원과 함께 중저개발국 아동의 건강 증진을 위한 혁신 백신 개발에 힘쓰고 글로벌 보건 패러다임 전환을 이끄는 기업으로서 책임을 다하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com