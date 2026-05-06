SK바이오사이언스, 1분기 매출 1686억원…IDT 성장에 외형 확대

본사 및 연구소 이전 등으로 적자지속

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스가 자회사 IDT 바이오로지카와 함께 외형 성장세를 이어갔다. 다만 연구개발과 인프라 확대에 따른 비용 증가로 수익성은 일시적으로 둔화됐다.

SK바이오사이언스는 올해 1분기 연결 기준 잠정 매출 1686억원을 기록했다고 6일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 약 9% 증가한 수준이다. 영업손실은 445억원으로 지난해 같은 기간(151억원 손실)보다 확대됐다.

SK바이오사이언스 송도 글로벌 R&PD 센터 전경 [사진=SK바이오사이언스]

회사 측은 송도 글로벌 R&PD 센터 이전과 폐렴구균 백신 임상 본격화 등 연구개발 비용 증가가 실적에 반영됐다고 설명했다. 여기에 IDT 바이오로지카 운영 효율 개선을 위한 투자도 영향을 미쳤다.

매출 성장은 IDT 바이오로지카의 외형 확대와 사노피 백신 유통 사업 성장, 자체 백신 판매 호조가 견인했다. IDT 바이오로지카는 글로벌 제약사와 협력을 기반으로 안정적인 매출을 이어가고 있으며, 초기 개발부터 상업화까지 아우르는 CDMO 역량을 바탕으로 고객 포트폴리오를 확대하고 있다.

다만 공정 효율화와 조직 운영 최적화 과정에서 업무 효율성 개선 투자와 고객별 매출 구성 변화에 따른 비용이 발생하면서 단기 수익성은 다소 약화됐다.

자체 백신 사업도 안정적인 성장 흐름을 이어갔다. 독감백신 '스카이셀플루'는 남반구 수출을 포함한 글로벌 시장에서 꾸준한 수요를 확보했고, 대상포진백신 '스카이조스터'는 국내 시장 점유율 확대와 함께 성장세를 이어갔다. 수두백신 '스카이바리셀라' 역시 범미보건기구(PAHO) 공급을 기반으로 중남미 시장에서 안정적인 매출을 기록했다.

사노피 백신 유통 사업도 성장세를 지속했다. RSV 예방 항체 '베이포투스'는 국내 도입 이후 빠르게 시장에 안착했으며, 6가 혼합백신 '헥사심'과 Tdap 백신 '아다셀'도 국가예방접종과 민간 수요를 기반으로 견조한 판매를 유지했다. 여기에 4가 수막구균 백신 '멘쿼드피'가 추가되며 제품 포트폴리오도 확대됐다.

SK바이오사이언스는 올해 1월 송도 글로벌 R&PD 센터로 본사와 연구 조직을 이전하고 연구개발(R&D), 공정개발(PD), 품질, 사업개발을 아우르는 통합 운영 체계를 구축했다. 이를 통해 연구부터 상업화까지 전 주기 효율성을 높이고 글로벌 협력과 차세대 파이프라인 개발 역량을 강화한다는 계획이다.

핵심 파이프라인 개발도 진행 중이다. 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 단백접합 백신 'GBP410'은 미국과 유럽 등 주요 시장에서 글로벌 임상 3상을 진행하고 있으며, 회사는 내년 중간 결과 확보를 목표로 하고 있다.

차세대 폐렴구균 백신 개발에도 착수했으며, 범용 코로나 백신 글로벌 임상 1·2상과 조류독감 백신 개발도 이어가고 있다. 게이츠재단 산하 Gates MRI, 유럽연합 산하 HaDEA, MSD 등과의 글로벌 협력 과제도 병행 중이다.

sykim@newspim.com