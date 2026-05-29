SK바사, 국민성장펀드 자금 조달 확정…폐렴구균 백신 임상 '속도'

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지원 규모 총 3000억원…초저리 장기 차입

사노피 공동개발 'GBP410' 3상 가속화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스가 정부 지원을 기반으로 글로벌 시장을 겨냥한 폐렴구균 백신의 후기 임상에 속도를 낸다.

SK바이오사이언스는 29일 정기 이사회를 열고 '국민성장펀드' 기반 자금조달안을 최종 의결했다고 밝혔다. 전날 금융위원회 산하 기금운용심의회가 회사를 펀드 지원 대상 기업으로 선정한 데 따른 후속 조치다.

SK바이오사이언스 송도 본사 전경 [사진=SK바이오사이언스]

국민성장펀드는 AI(인공지능)·반도체·바이오·이차전지 등 국가 첨단전략산업 육성을 위해 조성된 민관 합동 정책 금융 프로그램이다. 미래 성장 산업에 장기 자금을 공급하는 구조로 운영된다.

이번에 의결된 자금 규모는 총 3000억원으로 초저리 장기 차입 형태다. SK바이오사이언스는 확보한 재원을 현재 글로벌 임상 3상이 진행 중인 21가 폐렴구균 단백접합 백신 후보물질 'GBP410'의 연구개발(R&D)과 상업화 준비, 생산 역량 고도화 등에 투입할 계획이다.

GBP410은 SK바이오사이언스가 프랑스 제약사 사노피와 공동 개발 중인 차세대 폐렴구균 백신 후보물질이다. 기존 상용 백신 대비 예방 범위를 확대한 것이 특징이다. 회사는 내년 하반기 글로벌 임상 3상 톱라인 결과 발표를 목표로 하고 있다.

업계에서는 이번 지원이 생산시설 중심이던 기존 바이오 정책 지원 범위를 넘어 국내 기업의 연구개발 역량과 글로벌 시장 경쟁력을 인정한 사례라는 평가도 나온다. 특히 대규모 자금이 필요한 글로벌 후기 임상 단계에서 국내 바이오 기업의 안정적인 개발 환경 조성을 지원하려는 정부 기조와 맞닿아 있다는 분석이다.

SK바이오사이언스는 GBP410 외에도 패치형 독감 백신, RSV 예방 항체, mRNA 백신 플랫폼 등 감염병 대응 중심의 파이프라인을 확대하고 있다. 올해 초에는 본사와 연구소를 송도로 이전해 연구개발(R&D), 공정개발(PD), 사업개발(BD), 마케팅 기능을 통합했다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 "국민성장펀드 지원 기업 선정은 백신 개발 역량과 글로벌 사업 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "백신 주권 강화와 미래 감염병 대응 역량 확보를 위해 핵심 파이프라인 개발과 생산 인프라 구축에 지속 투자하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com