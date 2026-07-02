삼성전자 감사 페스티벌 5일 종료…온누리 환급은 9월까지

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 2일 감사 페스티벌을 5일 종료한다고 밝혔다.
- 행사 기간 제품 구매 시 20%를 온누리상품권으로 환급했다.
- 삼성스토어 방문객은 75% 늘었고 신청기한도 연장했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
설치 지연 고려해 환급 신청 기한 두 달 연장
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 지난달 8일부터 진행 중인 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 오는 5일 종료한다고 2일 밝혔다.
이번 행사는 국민의 성원에 보답하고 지역 소상공인 및 중소기업과의 상생을 확대하기 위해 마련됐다. 행사 기간 삼성전자 제품을 구매한 소비자는 구매 금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.
행사 이후 전국 삼성스토어 방문객 수는 행사 이전 대비 평균 75% 이상 증가했으며, 일부 매장은 두 배 이상의 방문객 증가를 기록했다.
삼성전자는 더 많은 고객이 혜택을 받을 수 있도록 환급 신청 기간도 연장했다. 행사 기간 내 제품을 구매한 고객은 오는 9월 5일까지 제품 설치를 완료하면 9월 30일까지 삼성닷컴에서 환급을 신청할 수 있다.
삼성전자는 제품 배송이나 설치 지연으로 혜택을 받지 못하는 사례를 최소화하기 위해 행사 종료 후에도 약 2개월의 신청 기간을 운영할 계획이라고 밝혔다.
syu@newspim.com