JKM, 포토레지스트 핵심소재 첫 자체 양산

AI 핵심 요약beta
- JKM이 18일 PR 핵심소재 자체생산을 시작했다.
- 세종캠퍼스서 외주품목 일부를 상업양산으로 전환했다.
- 이르면 10월 출하해 반도체 공급망에 투입한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 설희 인턴기자= 한울소재과학 자회사 제이케이머트리얼즈(JKM)가 외주 생산해 온 포토레지스트(PR) 핵심소재를 세종캠퍼스에서 자체 생산하기 시작했다. 제품은 고객사 공급 절차를 거쳐 이르면 오는 10월부터 출하될 예정이다.
18일 JKM에 따르면 회사는 이달 초부터 기존 외주 방식으로 생산하던 PR 핵심소재 일부 품목의 자체 양산에 돌입했다. 세종캠퍼스 준공과 관련 인허가, 시생산 및 공정 안정화 작업을 마치고 상업생산 단계에 들어갔다.
제조1동은 지난 7월 공정안전관리(PSM) 심사 적합 통보를 받아 양산 기반을 확보했다. 이번 생산은 기존 외주 생산 품목을 자체 생산으로 전환한 첫 상업 양산으로 생산부터 품질관리까지 핵심 제조 역량을 내재화했다.
양산 제품은 고객사 공급 절차를 거쳐 이르면 오는 10월~11월부터 본격적인 출하를 시작한다. 해당 소재는 고객사의 글로벌 공급망을 통해 PR 제조사에 공급되고 최종적으로 국내 주요 반도체 제조사의 고성능 반도체 생산 공정에 적용될 계획이다.
JKM은 자체 생산 전환을 통해 생산 조건과 품질을 직접 관리하고 고객사 요구에 신속하게 대응할 수 있는 제조 기반을 확보했다. 이를 바탕으로 원가·품질·납기 경쟁력을 강화하고 반도체 미세공정 고도화에 따라 요구되는 높은 순도와 품질 안정성, 제품 간 균일성에도 적극 대응할 방침이다.
생산 영역도 확대하고 있다. 최근 사용승인을 받은 제조2동에 연간 최대 280톤 규모의 폴리머 전용 생산라인을 구축했으며, 감광성 폴리이미드(PSPI)와 폴리벤조옥사졸(PBO) 등 첨단 패키징 소재 사업도 추진하고 있다.
회사는 이를 위해 감광재 생산시설의 본격 가동을 위한 후속 절차를 진행한다. JKM은 세종캠퍼스의 생산 영역을 PR 핵심소재와 폴리머 등 전 공정 포토소재부터 첨단 패키징 소재까지 단계적으로 넓히고 있다.
JKM 관계자는 "이번 첫 자체 양산은 세종캠퍼스가 생산 준비 단계를 넘어 실질적인 상업생산 거점으로 전환됐다는 데 의미가 있다"며 "기존 외주 생산 제품의 자체 생산 전환을 시작으로 PR 핵심소재와 폴리머, PSPI·PBO, 감광재 등으로 생산 포트폴리오를 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com