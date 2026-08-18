한동훈 "美, 한미연합훈련 축소...李정부 사전에 전달받았는지 공개해야"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 의원이 18일 트럼프의 훈련 축소 지시를 문제 삼았다.
- 이재명 정부가 사전 통보를 받았는지 공개하라고 촉구했다.
- 미국 결정 과정에서 패싱 여부와 호르무즈 대응도 물었다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한동훈 무소속 의원은 18일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미연합훈련 축소를 지시한 것과 관련해 이재명 정부가 미국으로부터 사전에 관련 내용을 전달받았는지 공개하라고 촉구했다.
한 의원은 이날 페이스북을 통해 "미국이 한미연합훈련 축소를 실행할 것으로 보인다"며 이같이 밝혔다.
한 의원은 "북한의 대한민국에 대한 극단적 적대가 바뀌지 않는 상황에서 한미연합훈련 축소 그 자체도 우려스럽지만, 미국이 그런 결정을 하는 과정에서 이재명 정부가 패싱당하고 배제되었는지가 더 문제"라고 주장했다.
그러면서 정부를 향해 두 가지 질문을 던졌다. 한 의원은 "첫째, 이재명 정부는 미국이 한미연합훈련을 축소하겠다는 입장인 것을 언제 어떤 경로로 알게 되었는가. 둘째, 이재명 정부는 호르무즈 사태 관련해서 미국으로부터 어떤 요청을 받았고 어떤 대응을 했는가"라고 물었다.
한 의원은 "미국 대통령이 공개적으로 이재명 정부에 대한 부정적 감정을 드러내고 있는 초유의 상황에서 국민은 도대체 어떤 일이 벌어지고 있는지, 이재명 정부가 외교를 하기는 하고 있는지 알 권리가 있다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com