리엔케이, 신제품 바디케어 라인 '오르비탈' 출시

AI 핵심 요약beta
- 리엔케이가 18일 오르비탈 바디케어를 출시했다
- 바디워시 2종과 바디크림 1종으로 구성했다
- 에너셀™2.0과 보습 성분으로 피부 활력을 더했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 리엔케이(re:nk)는 프리미엄 바디케어 라인 '오르비탈(ORBITAL)'을 새롭게 선보이며 바디워시 2종과 바디크림 1종을 출시했다고 18일 밝혔다.
신제품 '오르비탈'은 무한히 흐르는 궤도(Orbit)와 깨어나는 활력(Vital)을 의미하며, 끊임없는 순환을 통해 건강한 피부 에너지를 선사하겠다는 브랜드 철학을 담았다. 리엔케이만의 독자 성분인 에너셀™2.0(ENERCELL™2.0)을 함유해 지친 피부에 활력을 더하고, 건강한 피부 균형을 유지할 수 있도록 돕는 것이 특징이다.
오르비탈 바디워시는 조밀하고 풍성한 거품으로 부드러운 세정감을 구현했다. 3가지 각질 케어 성분(AHA, PHA, LHA)이 묵은 각질과 노폐물을 정돈하며, 고수분 레이어링으로 세정 후에도 당김 없이 촉촉한 수분감을 제공한다.
오르비탈 바디크림(히노키)은 피부에 부드럽게 녹아드는 제형으로 건조한 바디에 끈적임 없이 밀착된다. 시어버터 함유로 건조한 피부에 깊은 보습감을 선사하며, 셀라마이드 성분이 더해져 탄탄한 피부 보호막을 형성한다.
이번 신제품은 리엔케이 공식 온라인몰에서 단독으로 판매된다. 바디워시와 바디크림이 함께 포함된 '오르비탈 바디 기획세트(히노키)'는 포장에 고급스러움을 더했다.
리엔케이 관계자는 "신제품 오르비탈 라인은 매일 반복되는 샤워 시간 속에서 향과 보습을 동시에 만족시킬 수 있는 제품"이라며 "다가오는 추석, 프리미엄 기획세트로 소중한 분들에게 일상 속 편안함을 선물해 보시길 바란다"고 말했다.
tack@newspim.com