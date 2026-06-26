삼성전자 감사 페스티벌 흥행…매장 방문객 75% 늘었다

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삼성스토어 일부 매장 방문객 2배 증가…삼성닷컴 유입도 200% 급증

온누리상품권·AI 구독클럽 효과…구독 구매 고객 3배 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 지난 8일부터 진행 중인 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'이 흥행을 이어가고 있다. 다음 달 5일 종료를 앞둔 가운데 전국 매장 방문객과 온라인 유입이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

26일 삼성전자에 따르면 행사 시작 이후 전국 삼성스토어 방문객은 지난해 같은 기간보다 평균 75% 증가했다. 일부 매장은 방문객 수가 최대 2배 수준까지 늘었으며, 삼성닷컴 방문자 수도 200% 이상 증가했다.

삼성전자 고객들이 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌' 기간에 삼성스토어를 방문해 제품을 체험하고 구매상담을 받고 있다. [사진=삼성전자]

이번 행사는 전국 400여 개 삼성스토어와 하이마트, 이마트, 백화점 등 온·오프라인 1000여 개 매장에서 진행된다. 행사 기간 삼성전자 제품 구매 고객에게 구매 금액의 20% 상당 디지털 온누리상품권을 제공한다. 군인·경찰·소방·교정공무원 등 제복 공무원에게는 추가 10% 혜택을 더해 최대 30% 혜택을 지원한다.

지급된 디지털 온누리상품권은 전통시장과 골목상권에서 사용할 수 있어 지역경제 활성화 효과도 기대된다.

행사 기간 소비자들이 가장 많이 구매한 품목은 스마트폰, 세탁기, 냉장고, TV, 에어컨 등이다. 로봇청소기 '비스포크 AI 스팀'과 여러 제품을 묶어 구매할 수 있는 'AI 구독클럽'에도 관심이 집중됐다. 특히 구독 구매 고객은 행사 이전보다 3배 증가한 것으로 집계됐다.

삼성전자는 행사 종료 전까지 인기 제품 공급을 확대하고 고객 혜택 제공에 집중할 계획이라고 밝혔다.

syu@newspim.com