신한자산운용, 美 대표지수인덱스 펀드 순자산 1조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용이 18일 미국대표지수인덱스펀드 1조원을 돌파했다.
- 2023년 8월 출시한 뒤 3년 만에 순자산이 급증했다.
- S&P500·나스닥100 펀드가 연금·리테일 수요를 끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 설희 인턴기자= 신한자산운용의 미국 대표지수 인덱스펀드 시리즈가 장기투자 수요와 꾸준한 자금 유입에 힘입어 출시 3년 만에 순자산 1조원을 돌파했다.
18일 신한자산운용은 자사 미국대표지수인덱스 펀드 시리즈의 순자산이 전날 기준 1조원을 넘어섰다고 밝혔다.
신한 미국대표지수인덱스 펀드 시리즈는 '신한미국S&P500인덱스펀드'와 '신한미국나스닥100인덱스펀드'로 구성된 미국 대표지수 인덱스펀드 라인업이다.
이 펀드 시리즈는 투자자의 환율 전망과 투자 성향에 따라 환헤지형(H)과 환노출형(UH)을 선택할 수 있도록 상품군을 갖춘 것이 특징이다.
신한자산운용은 2023년 8월 경쟁력 있는 보수 구조와 빠른 환매 주기를 강점으로 미국 인덱스펀드 라인업을 선보였다. 이후 미국 증시의 성장과 함께 연금 및 리테일 투자자들의 투자 수요가 꾸준히 이어지며 대표 미국 인덱스펀드 시리즈로 성장했다.
지난 17일 제로인 모펀드 기준 신한 미국대표지수인덱스 펀드 시리즈의 순자산은 1조원을 넘어섰다. 2023년 말 278억원에서 2024년 말 2699억원, 지난해 말 6854억원으로 증가했다.
또 신한미국S&P500인덱스펀드(H)와 신한미국S&P500인덱스펀드(UH)는 최근 1년 각각 19.31%, 24.36%의 수익률을 기록했다. 신한미국나스닥100인덱스펀드(H)와 신한미국나스닥100인덱스펀드(UH)도 같은 기간 각각 24.06%, 29.41%의 수익률을 나타냈다.
김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 "신한 미국대표지수인덱스 펀드 시리즈는 특정 섹터나 단기 시장 모멘텀을 추종하기보다 미국 주식시장 전체의 성장을 추구하는 인덱스 전략을 바탕으로 꾸준히 투자자들의 선택을 받아왔다"며 "특히 연금뿐만 아니라 리테일 투자자들에게도 미국 대표 펀드 시리즈로 자리매김하고 있다"고 말했다.
이어 "장기간 투자할수록 비용이 누적되는 만큼 상대적으로 낮은 비용 구조를 가진 인덱스펀드가 장기적인 성과 측면에서도 긍정적인 결과를 가져올 수 있다"며 "앞으로도 투자자들이 미국 주식시장에 효율적으로 투자할 수 있도록 경쟁력 있는 상품 라인업을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.
winter1004@newspim.com