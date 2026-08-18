'RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF', 8월 분배율 3.21%

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 18일 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF 8월 분배금을 확정했다
- 이 ETF는 1주당 580원 분배로 3.21% 분배율을 기록했다
- 출시 후 11회 연속 분배했고 연초 이후 수익률은 64.73%다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 설희 인턴기자= KB자산운용이 출시한 'RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜' 상장지수펀드(ETF)가 두 달 연속 3%대 분배율을 기록했다.
18일 KB자산운용에 따르면 'RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF'의 8월 분배금은 1주당 580원으로 확정됐다. 분배율은 3.21%로, 7월 분배율 3.22%(주당 590원)에 이어 2개월 연속 3%대를 나타냈다.
해당 ETF는 코리아밸류업 지수 100개 구성종목에 투자하면서 매주 두 차례 코스피200 콜옵션을 자산의 30% 비중으로 고정 매도하는 커버드콜 전략을 활용한다.
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF는 옵션 프리미엄과 배당금, 이자수익 등을 월분배 재원으로 활용해 매월 분배금을 지급하는 것이 특징이다. 또 국내 주식형 ETF로 분류돼 매매차익과 옵션 프리미엄 수익에 대한 배당소득세도 없다.
해당 상품은 지난해 9월 출시 이후 11회 연속 분배금을 지급했다. 1주당 누적 분배금은 3660원, 누적 분배율은 21.61%다.
펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 14일 기준 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF의 연초 이후, 상장 이후 수익률은 각각 64.73%, 121.35%를 기록했다.
주요 구성종목은 SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어, 현대차 등이다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "시장 상황에 따라 옵션 매도 비중을 조절하는 방식보다 일정 비중을 꾸준히 매도하는 전략을 활용해 옵션 프리미엄을 안정적으로 확보했다"며 "매월 예측 가능한 현금흐름을 원하는 투자자들의 관심이 커지는 추세에 맞춰 앞으로도 국내외 대표지수를 기초로 한 다양한 커버드콜 상품을 선보이겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com