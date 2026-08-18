케이에스피, 상반기 수주잔고 1159억원 기록

AI 핵심 요약beta
- 케이에스피가 18일 상반기 수주잔고 1159억원을 기록했다
- 대형 엔진 수출 증가로 잔고가 42% 늘었고 1000억원을 넘었다
- 상반기 매출 564억원, 영업익 83억원으로 실적도 개선했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 선박용 엔진 부품 제조회사 케이에스피는 상반기 수주잔고가 전년 동기 대비 42% 증가한 1159억원을 기록했다고 18일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 4월 말 수주잔고가 설립 이후 처음으로 1000억원을 넘었다. 주력 부문인 대형 엔진 부품에서 국내뿐 아니라 중국과 유럽 등 수출 물량이 늘어나면서 수주잔고 증가를 견인했다.
중형 엔진 부품 부문도 회복하고 있다. 지난해 말 51억원이던 중형 엔진 부품 수주잔고는 올해 1분기 73억원, 2분기 81억원으로 증가했다. 최근 인공지능(AI) 데이터센터용 발전 엔진 수요가 늘어나면서 국내 선박 엔진 생산업체들이 육상 발전 시장으로 사업을 확장하고 있고, 케이에스피가 중형 엔진 핵심 부품을 공급하는 만큼 수주 증가가 이어질 것으로 보인다.
2분기에 케이에스피는 창사 이래 처음으로 분기 매출 300억원을 넘었다. 상반기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 24% 증가한 564억원을 기록했으며, 영업이익과 순이익은 각각 35%, 33% 성장한 83억원과 54억원을 달성했다.
케이에스피는 조선 분야 기술을 AI 데이터센터와 방산 분야까지 확대하고 있다. 지난 5월에는 총 270억원 규모 방산·발전·항공 핵심 구조 부품화 기술 개발 국책과제에 총괄 주관기관으로 선정됐다. 항공용 가스터빈 엔진의 차세대 소재 및 다단 블리스크(Blisk) 관련 기술 확보를 추진 중이다.
회사 관계자는 "주요 고객사인 국내외 엔진 제조사로부터 선박 엔진 핵심 부품 수주가 증가하면서 올해 설립 후 첫 연매출 1000억원 달성이 가시화되고 있다"며 "신공장 이전으로 생산능력(CAPA)를 증대하고 지속적인 기술 고도화를 통해 외형 확대와 질적 성장을 동시에 추구할 것"이라고 설명했다.
nylee54@newspim.com