이노비즈협회, '2026 이노비즈데이' 유공자 포상 후보자 모집

AI 핵심 요약beta
- 이노비즈협회가 18일 2026 이노비즈데이 포상 후보자 접수를 시작했다
- 협회는 다음달 11일까지 혁신성장 유공자를 온라인으로 모집한다
- 시상식은 12월 2일 열리며 총 76점 표창을 수여한다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 이노비즈협회(회장 정광천, 중소기업기술혁신협회)는 혁신성장에 기여한 유공자를 발굴하기 위해 다음달 11일까지 '2026 이노비즈데이' 포상 후보자를 온라인으로 접수한다고 18일 밝혔다
이번 포상은 혁신성장에 기여한 중소기업의 혁신의지를 고취하고 사기를 진작하기 위해 마련됐으며, 시상식은 오는 12월 2일 그랜드 워커힐에서 열릴 예정이다.
포상 분야는 ▲기술혁신(대표·임직원) ▲기술혁신(지원기관 임직원) ▲일자리창출(대표·임직원) ▲혁신조달(단체) 등 4개 분야로 구성되며, 총 76점 규모로 중소벤처기업부 장관, 고용노동부 장관, 지식재산처장, 조달청장, 이노비즈협회장 표창 등이 수여된다. 혁신조달분야는 공공조달분야에서 5년 이상 실적을 쌓고 조달청이 지정한 혁신조달기업만 신청할 수 있다.
정광천 이노비즈협회장은 "기술혁신과 일자리 창출에 앞장서 온 이노비즈기업과 임직원들의 노고를 협회가 널리 알리고자 한다"며 "이번 포상이 혁신기업들과 이들을 지원하는 유관기관에 실질적인 자긍심과 큰 동기부여가 되기를 바란다"고 밝혔다.
tack@newspim.com