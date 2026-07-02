5G·LTE 요금제 하나로...KT, 통합요금제 출시

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100여종의 요금제 18종으로 간소화

연령별 혜택 자동 적용되는 '덤' 구조 도입

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 기존 5G와 LTE로 이원화됐던 요금 체계를 하나로 통합한 '통합요금제'를 출시했다.

1일 출시된 통합요금제는 100여 종에 달했던 요금제를 18종으로 간소화하고 데이터 제공량을 확대하는 한편 연령별 혜택이 자동 적용되는 '덤' 구조를 도입해 고객 이용 편의성과 체감 혜택을 높였다. 또한 모든 요금제에 '데이터 안심 옵션(QoS)'을 기본 적용했다.

KT가 기존 5G와 LTE로 이원화됐던 요금 체계를 하나로 통합한 '통합요금제'를 출시했다. [사진= KT]

통합요금제는 고객의 데이터 이용 방식 변화에 맞춰 '초이스'와 '베이직' 두 가지 라인으로 재편됐다.

초이스 요금제는 완전 무제한 데이터를 기반으로 콘텐츠·디바이스 이용이 많은 고객을 위한 프리미엄 요금제다. 특히 공유 데이터를 확대해 스마트기기에서도 데이터를 자유롭게 나눠 쓸 수 있도록 했다.

요금제 '초이스110'은 80GB, '초이스90'은 60GB까지 공유 데이터를 확대하고 '초이스130'은 스마트기기 요금제 할인을 최대 2회선까지 확대해 혜택을 높였다.

또한 OTT(온라인동영상서비스), 폰케어, 디바이스 할인 등 다양한 혜택을 선택할 수 있어 이용 패턴에 맞춘 요금 설계가 가능하다.

'초이스 더블'은 디즈니+ 스탠다드와 단말 보험 할인을 동시에 제공하며 고객 선호를 반영한 혜택 중심으로 라인업을 지속 확대할 예정이다.

베이직 요금제는 데이터 사용량 중심의 실속형 요금제다. 일부 요금제에 있던 공유 데이터 제한을 없애고 보유한 데이터를 자유롭게 나눠 쓸 수 있도록 했다.

또한 전 구간 QoS를 적용해 데이터 소진 이후에도 이용이 가능하도록 했다. 베이직110GB 요금제는 최대 5Mbps, 베이직14GB 이상은 1Mbps, 베이직10GB 이하 구간은 400Kbps 속도로 지속 이용할 수 있다.

이번 개편을 통해 데이터 소진 이후에도 이용을 이어갈 수 있는 환경이 마련됐다. 기존에는 일부 요금제에서 데이터를 모두 사용하면 이용이 제한되거나 추가 요금을 부담해야 했지만 이제 모든 요금제에서 속도 제어 방식으로 이용이 유지되도록 개선됐다.

연령 기준을 충족하면 별도 신청 없이 '덤 혜택'이 자동 적용된다. 청년층에는 데이터 2배를 제공하는 'Y덤', 어린이에는 '스쿨덤', 시니어 고객에는 '65+덤'과 '75+덤'이 적용된다.

군 장병 고객을 위한 혜택도 실사용 환경을 반영해 강화됐다. 군 복무 기간 동안 데이터 2배 제공인 'Y덤' 혜택에 더해 월 4만5000원 이상 요금제에서는 매일 2GB의 추가 데이터가 제공되며 이후에도 3Mbps 속도로 지속 이용이 가능하다.



김영걸 KT 커스터머사업본부장 상무는 "통합요금제는 고객의 선택은 단순하게 혜택은 더 크게 체감할 수 있도록 설계됐다"며 "앞으로도 고객 이용 패턴과 생애주기에 맞춘 맞춤형 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

KT는 통합요금제 출시를 기념해 퀴즈 참여형 이벤트를 진행한다. 참여 고객에게는 메가커피, N페이 포인트, 신세계 상품권 등 다양한 경품이 추첨을 통해 제공되며 KT 모바일 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

통합요금제 출시로 1일부터 기존 5G 및 LTE 요금제 신규 가입은 중단되며 기존 가입 고객은 현재 이용 중인 요금제를 변경 없이 그대로 유지할 수 있다.

origin@newspim.com