KT, 월드컵 거리응원서 '5G 네트워크 슬라이싱' 실증

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행사 진행요원 전용 통신 환경 구축

인파 밀집 상황서 안정성 검증

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = KT가 월드컵 거리응원 현장에서 5G 단독모드(SA) 기반 네트워크 슬라이싱 기술을 실증했다. 수만 명이 모이는 도심 행사에서 행사 운영 인력의 통신 안정성을 확보하기 위한 테스트다.

KT는 지난 25일 서울 광화문 일대에서 열린 월드컵 거리응원 현장에서 5G SA 기반 네트워크 슬라이싱 기술을 적용해 행사 진행요원의 통신 안정성을 검증했다고 28일 밝혔다.

KT 현장 진행요원이 거리응원 현장에서 5G SA 네트워크 슬라이싱 실증 테스트를 진행하고 있는 모습. [사진=KT]

네트워크 슬라이싱은 하나의 5G 네트워크를 여러 개의 가상망으로 나눠 서비스 목적에 따라 자원을 별도로 할당하는 기술이다. 트래픽이 몰리는 상황에서도 특정 용도의 통신 품질을 안정적으로 유지할 수 있는 것이 특징이다.

KT는 이번 실증에서 행사 진행요원과 서울시·종로구 공무원 등에게 별도 네트워크 자원을 배정했다. 일반 이용자 트래픽과 논리적으로 분리된 전용 통신 환경을 구성해 무전형 커뮤니케이션, 현장 상황 공유, 긴급 대응 연락 등이 안정적으로 이뤄질 수 있도록 했다.

혼잡 상황을 가정한 환경에서는 슬라이싱 적용 단말과 일반 단말의 통신 품질 차이도 비교했다. KT는 이를 통해 인파 밀집 상황에서도 안전요원이 주변 통신 부하의 영향을 덜 받고 통신 채널을 활용할 수 있음을 확인했다고 설명했다.

KT 현장 진행요원이 거리응원 현장에서 5G SA 네트워크 슬라이싱 실증 테스트를 진행하고 있는 모습. [사진=KT]

KT는 이번 실증을 계기로 네트워크 슬라이싱 기술을 대규모 행사, 산업 현장, 공공 안전 등 다양한 영역으로 확대할 계획이다.

김영걸 KT Customer사업본부장 상무는 "이번 실증은 5G SA 네트워크 슬라이싱이 단순한 망 분리를 넘어, 고객의 목적과 상황에 맞춰 통신을 설계·제공하는 새로운 사업 모델로 발전할 수 있음을 보여주는 출발점"이라며 "슬라이싱 기술을 토대로 B2B·B2C 영역에서 새로운 솔루션을 제공하고, 메가 이벤트·산업 현장·공공 안전 등 다양한 분야로 통신의 가치를 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

kji01@newspim.com