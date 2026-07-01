AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 2026년 하반기 본부장·부서장 인사를 단행했다
- 심재휘를 자금본부장으로 신규 선임하고 전국 지점장 21명을 승진했다
- 무역센터 등 전국 금융센터·지점 부서장을 다수 이동 발령했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신한은행, 2026년 하반기 본부장·부서장 정기인사
◇본부장 신규 선임
▲자금본부장 심재휘
◇부서장 승진
▲서초중앙 금융센터 지점장 주상욱 ▲잠원동지점장 박재범 ▲충정로 금융센터 지점장 김기현 ▲파주 금융센터 지점장 김민경 ▲마곡역 금융센터 지점장 이관호 ▲가양역 금융센터 지점장 김미소 ▲구로디지털 금융센터 지점장 이정인 ▲인천 금융센터 지점장 이승근 ▲시화중앙 금융센터 지점장 손유승 ▲분당중앙 금융센터 프리미어 지점장 이정화 ▲안양 금융센터 프리미어 지점장 엄경희 ▲영통중앙 금융센터 프리미어 지점장 한윤순 ▲향남 금융센터 지점장 노형민 ▲울산북지점장 김재홍 ▲웅상 금융센터 지점장 이상욱 ▲포스코대로 금융센터 지점장 손영문 ▲경주 금융센터 지점장 안효득 ▲광산 금융센터 지점장 김경태 ▲대전중앙 금융센터 지점장 박경찬 ▲신한 Premier PIB 강남센터 지점장 오경석 ▲신한 Premier PWM잠실센터 지점장 이현숙
◇부서장 이동
▲무역센터 금융센터 지점장 이승진 ▲갤러리아팰리스지점장 목진영 ▲홍익대학교지점장 최현구 ▲일산 금융센터장 정재원 ▲당산동지점장 박지훈 ▲대림동지점장 지상호 ▲연지동지점장 이미정 ▲동국대학교지점장 조항철 ▲영종구청지점장 손대원 ▲상록수지점장 김승환 ▲울산 금융센터 지점장 진정순 ▲온산 금융센터장 조성안 ▲운암동지점장 김광춘 ▲대전법원지점장 정순자 ▲천안 금융센터장 백승렬 ▲오송역 금융센터장 이승주 ▲봉명동지점장 신한수 ▲고객솔루션부장 최기원 ▲슈퍼SOL추진단장 최지웅
dedanhi@newspim.com