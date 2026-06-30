신한은행, 창립 44주년 기념 걷기 챌린지

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 30일 창립 44주년 맞아 건강플랫폼 이벤트를 예고했다.
- 내달 1일부터 슈퍼SOL 연계로 18세 이상과 50세 이상을 대상으로 했다.
- 총 7만5000명에 러닝 캐시·포인트·인지검사 혜택을 제공했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 창립 44주년을 맞아 내달 1일부터 건강플랫폼 연계 이벤트를 시작한다고 30일 밝혔다. 모바일뱅킹 '신한 슈퍼SOL'과 연계해 연령별 운동 서비스를 제공하며 총 7만5000명의 고객을 대상으로 한다.
18세 이상 고객을 위한 '신한 20+ 뛰어요'는 러닝 챌린지 서비스다. 매일 1km 이상 달리면 기록에 따라 러닝 캐시를 지급하고 미션과 러닝 크루를 통해 다양한 리워드를 제공한다. 최초 가입자 중 선착순 3만명에게는 마이신한포인트를 차등 지급한다. 100명에게 7만7777포인트, 500명에게 7777포인트, 1만명에게 777포인트, 1만9400명에게 77포인트를 각각 제공한다.
50세 이상 고객을 위한 '신한 50+ 걸어요'는 목표 걸음 수 달성 시 캐시백과 건강·생활 콘텐츠를 제공하는 시니어 특화 서비스다. 가입자 중 선착순 4만5000명에게는 디지털 헬스케어 전문기업 이모코그의 인지기능 검사 프로그램 '기억콕콕'을 무료로 제공한다.
'기억콕콕'은 기억력과 주의력, 인지 상태, 정서 상태를 종합적으로 확인할 수 있는 서비스로, 다양한 인지 검사와 심리 설문을 통해 고객이 자신의 건강 상태를 점검하고 관리에 활용할 수 있도록 구성됐다.
romeok@newspim.com