'클린스만·홍명보 감독 선임 의혹' 서울경찰청이 수사 맡는다

AI 핵심 요약beta
- 서울경찰청이 1일 정몽규 회장 개입 의혹을 직접 수사하기로 했다.
- 종로서는 축구협회 고위 관계자 고발 8건을 서울청에 이송했다.
- 서울청은 기존 수사기록을 검토해 추가 조사 여부를 정할 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 정몽규 대한축구협회장이 국가대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다는 의혹을 서울경찰청이 직접 수사하기로 했다.
서울청 광역수사단과 종로경찰서는 1일 언론 공지를 통해 그간 종로서가 전담해온 정 회장 등 축구협회 고위 관계자들에 대한 고발 사건을 서울청 광역수사단 금융범죄수사대로 이송한다고 공식 발표했다. 종로서 관계자는 "사안의 중요도를 감안한 결정"이라며 이송 배경을 설명했다.
이번 사건은 과거 위르겐 클린스만 전 감독과 홍명보 전 감독을 선임하는 과정에서 정 회장과 이임생 전 기술총괄이사 등 협회 수뇌부의 부당한 개입이 있었다는 의혹이 골자다. 시민단체 서민민생대책위원회 등은 지난 2024년 7월 정 회장 등을 업무방해와 직권남용권리행사방해 등의 혐의로 경찰에 고발했다. 종로서는 그동안 총 8건의 고발 사건을 배당받아 수사를 진행해왔다.
수사는 약 2년 동안 법리 검토 단계에 머물며 다소 지지부진했다. 그사이 문체부의 특정감사가 실시됐고 관련 행정소송 1심 판결이 나오는 등 주변 상황이 급변했다. 서울청 관계자는 지난달 29일 "지난 4월 행정소송 1심 판결이 나와 재판 절차를 지켜볼 필요가 있었다"며 "정 회장을 포함한 대부분의 피고발인에 대해서는 이미 조사를 실시한 상태"라고 수사 진척 상황을 전했다.
그사이 국가대표팀 사령탑이던 홍명보 전 감독은 지휘봉을 내려놓았다. 홍 전 감독은 최근 막을 내린 2026 북중미 월드컵에서 대표팀이 32강 조별리그 탈락이라는 초라한 성적표를 받아들자 사퇴 의사를 밝혔다. 감독 사퇴와 수사 주체 전환이 맞물린 가운데 사건을 넘겨받은 서울청은 종로서의 기존 수사 기록을 정밀 검토한 뒤 정 회장 등 피고발인들에 대한 추가 조사 여부를 결정할 방침이다.
psoq1337@newspim.com