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적통 논쟁에 경선 일정 논란까지...'경쟁 아닌 전쟁' 과열된 민주 전당대회

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  • 더불어민주당이 8월 17일 전당대회를 앞두고 이재명 대통령 우려처럼 당권 경쟁이 전쟁 양상으로 격화됐다.
  • 송영길·정청래·김민석 3파전 구도 속에 노무현 적통 논쟁, 순회 경선 일정·1인1표제 등 놓고 형평성 공방과 여론조사 지지세 엇갈림이 이어졌다.
  • 당내에서는 과열 경쟁이 분열로 이어지면 다시 기회가 없을 것이라며 미래 비전·포용 경쟁을 촉구하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

송영길·정청래 공방에 김민석 가세…3파전 본격화
국민 여론은 정청래, 민주당 지지층은 김민석 우세
'적통' 신경전·순회 경선 논란 겹쳐…당내선 '자중론'

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 당권 주자들 간 신경전이 격화하면서 이재명 대통령이 우려한 경쟁이 아닌 '전쟁' 국면으로 전개되는 분위기다.

특히 송영길 의원과 정청래 전 대표는 적통 논란에서부터 과거 행적 등을 놓고 공방을 벌이고 있다. 여기에 김민석 전 국무총리가 지난 1일 총리직을 내려놓고 당 복귀에 시동을 걸며 민주당 당권 경쟁은 김 전 총리, 정 전 대표, 송 의원의 3파전 구도로 본격화됐다.

정청래 전 더불어민주당 대표, 김민석 전 국무총리, 송영길 의원 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 송영길 vs 정청래, 날 선 '노무현 적통 논쟁'으로 주도권 다툼

2일 정치권에 따르면 송 의원은 노무현 정부 시절 한·미 자유무역협정(FTA)를 둘러싼 입장을 거론하며 정 전 대표를 연일 겨냥했다.

송 의원은 최근 봉하마을을 찾아 "노무현 대통령이 한·미 FTA를 추진할 때 정 전 대표가 반대의 선봉에 섰다"며 "노무현 대통령을 지키지 못한 책임은 우리 모두에게 있는데 누가 적통을 자처할 수 있겠느냐"고 말했다.

앞서 송 의원은 정 전 대표가 노무현 전 대통령 장례식에 참석하지 않았다고 주장했다가 사실과 다른 것으로 확인되자 사과했지만, 곧이어 FTA 문제를 다시 꺼내며 공세를 이어갔다.

정 전 대표는 "적통이라는 단어를 내가 먼저 꺼낸 적은 없다"며 "김대중·노무현·문재인·이재명 대통령의 역사를 계승하자는 취지였을 뿐"이라고 반박했다. 친청(친정청래)계 의원들은 "편파적 파묘를 멈추라", "우리 안의 적대와 편 가르기가 무슨 도움이 되느냐"며 송 의원을 비판했다.

정청래 전 더불어민주당 대표. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 순회 경선 일정 두고도 형평성 논란…'鄭 고향' 충남에서 시작 '책임론' 호남은 전대 직전   

당권 경쟁은 전당대회 운영 방식을 둘러싼 논란으로도 번지고 있다.

민주당 전당대회준비위원회(전준위)에 따르면 오는 8월 1일 충남·충북·대전·세종을 시작으로, 2일 울산·부산·경남, 8일 제주·인천, 9일 강원·대구·경북, 15일 전북·전남·광주, 16일 경기·서울 순으로 순회 경선 일정을 치른다.

이 일정을 두고 김 전 총리 측과 송 의원 측은 "정 전 대표에게 유리하다"며 문제를 제기한 것으로 알려졌다.

김 전 총리 측은 "호남 경선이 초반에 치러지면 전체 판세에 영향을 줄 수 있을 것"이라며 일정 결정 과정의 공정성에 의문을 표했다.

첫 경선 지역인 충청권 중 충남은 정청래 전 대표의 고향이고, 충청권은 지난 6·3 지방선거 당시 정 전 대표가 선거운동 과정에서 여러 차례 공을 들이며 충북지사와 충남지사, 대전시장, 세종시장 모두를 탈환했다. 

반면 전당대회 이틀 전인 8월 15일로 후순위에 배치된 호남 지역은 '공천 잡음'으로 정 전 대표 책임론이 불거진 곳이다. 

이에 대해 전준위는 장소 대관과 실무 여건 등을 종합적으로 고려한 결과일 뿐 특정 후보에게 유리하게 설계한 것은 아니라고 선을 그었다.

대의원과 권리당원의 표 가치를 같게 해 권리당원의 영향력이 커진 1인 1표제를 놓고도 파열음이 나왔다. 정 전 대표는 전일 페이스북에서 "누가 1인 1표제에 태클을 거나. 1인 1표제 흔들지 말라"고 적었다.

김 전 국무총리가 지난 26일 '청년정치인을 위한 DJ 정치론 특강'에서 "우리가 지향하는 당원 주권과 1인 1표와 완전 경선은 최악의 경우로 간다면 그것은 제대로 된 역사적 뿌리가 있는 정당이 아니라 조합장 당이 돼 버릴 수 있다"고 비판한 것에 대한 반박이다.

송영길 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 여론조사 선호 엇갈려…전국 조사는 정청래, 민주당 지지층·무당층은 김민석

김 전 총리는 전날 당에 복귀하며 본격적인 당권 행보에 들어갔다. 그는 정부서울청사에서 열린 이임식에서 "이재명 정부의 국정 성공을 뒷받침하고 새로운 시대를 열기 위해 새로운 장에서 더 큰 사명감으로 뛰겠다"고 밝혔다.

김 전 총리는 지난달 30일 오마이뉴스 유튜브 인터뷰에서 "정 전 대표와는 다른 색깔과 리더십이 필요한 시기"라며 출마 의사를 밝혔다. 

그는 공개 일정은 최소화한 채 의원들과 접촉을 늘려가고 있다. 전날 저녁에는 권노갑·문희상 등 민주당 상임고문단과 만찬을 했다.

당권 주자들의 경쟁이 본격화하는 가운데 여론조사에서는 국민 여론과 민주당 지지층의 선호가 엇갈리는 모습이 나타났다.

조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 지난달 27~29일 실시한 조사에 따르면 전국 유권자 조사에서 정 전 대표가 27.9%로 김 전 총리(23.3%)를 앞섰다.

반면 민주당 지지층과 무당층만을 보면 김 전 총리가 36.4%를 기록해 정 전 대표(31.7%)를 4.7%포인트(p) 차로 앞섰다. 송 의원은 각각 11.0%, 14.2%로 집계됐다.

김민석 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB]

◆ '과열 우려' 목소리 잇따라…"내부 분열한다면 다시 기회 없을 것"

2028년 총선 공천권을 가지게 될 차기 당대표 경선이 지나친 과열 양상으로 가면서 민주당 내부에서는 분열을 우려하는 목소리도 잇따르고 있다.

이용우 의원은 KBS 라디오에서 "과거보다는 앞을 보고 미래를 향한 메시지와 비전을 제시하는 전당대회가 됐으면 좋겠다"며 "적통 논쟁 자체가 지금 시기에 굉장히 어색하다. 상대를 향한 논쟁보다 국민과 당원을 바라보는 경쟁이 돼야 한다"고 말했다.

우원식 전 국회의장은 페이스북에서 "이번 전당대회는 민주당 내부 권력 싸움이 아니라, 일상을 힘겹게 살아가는 잊힌 사람들을 불러내는, 우리 사회의 불평등 구조와의 싸움이 되어야 한다"며 "그렇지 않고 제4기 민주정부가 내부 권력 싸움으로 분열한다면 다시는 우리에게 기회가 없을 것"이라고 상호 자중을 촉구했다.

조승래 의원도 SBS 라디오에서 "전당대회 이후 당이 분열될 것이라는 우려는 기우가 될 것"이라며 "갈등 자체보다 그것을 어떻게 조정하고 포용하느냐가 중요하다"고 밝혔다. 이어 "내부 포용과 외연 확장을 위한 포용이 함께 이뤄져야 한다"고 강조했다.

민주당은 오는 16~17일 당대표·최고위원 후보 등록을 받은 뒤 21일 예비경선을 실시하고, 다음 달 1일부터 순회 경선을 거쳐 8월 17일 전당대회에서 새 지도부를 선출한다.

chogiza@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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