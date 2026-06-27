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민주 최고위원 선거도 계파 대결 전망… '친명 vs 친청' 전면전 예고

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  • 더불어민주당이 8·17일 전당대회를 앞두고 최고위원 선거를 계파 대결 구도로 준비했다.
  • 최고위원 선거는 친송·친청·친명 계파별 후보군이 형성되며 여성 할당 규정 속 여성 의원들의 출마 여부도 관심사로 떠올랐다.
  • 당내에서는 최고위원 선거가 계파 갈등으로 번져 분열을 초래하지 않도록 정책 경쟁 중심으로 가야 한다는 경계론이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박선원·김영호 첫 출사표…친명 중에 '친송계' 포문 열어
친청계도 채비…김민석·송영길 연대에 합종연횡 가능성
계파 구도 해석 경계론도 나오지만 당내 분열 우려 나와

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 당대표 못지 않게 최고위원 선거에 대한 관심도 뜨겁다.

당대표 선거가 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 대결이라는 그림 속에서 정청래 전 대표, 김민석 국무총리, 송영길 전 대표의 3파전 구도로 전개될 가능성이 커지는 가운데, 최고위원 선거 역시 계파별 세 대결 양상으로 흘러가는 분위기다.

◆ 박선원·김영호 첫 공식 출마 선언…친명계 중 '친송계'가 포문 열어

27일 정치권에 따르면 현재까지 최고위원 선거 출마를 공식 선언한 인물은 초선 박선원 의원과 3선 김영호 의원이다. 특히 두 사람 모두 송 전 대표와 인연이 깊은 인사들로 당 안팎에서는 친명계 내에서도 김 총리가 아닌 친송(친송영길)계가 선제적으로 포문을 열었다는 해석이 나온다.

가장 먼저 출사표를 던진 것은 박 의원이다. 그는 지난 24일 출마 기자회견에서 "당원의 목소리가 당의 중심이 되는 민주당, 선거에서 반드시 승리하는 민주당을 만들겠다"며 외교·안보 분야 전문성을 앞세웠다.

국가정보원 1차장 출신인 박 의원은 이재명 대통령이 당대표였던 2024년 총선 전 영입 인사로 합류해 당선됐다. 특히 박 의원은 송 전 대표의 연세대 동문이자 인천시장 시절 국제협력·투자유치특별보좌관을 맡은 이력이 있어 대표적인 친송계로 분류된다.

다만 박 의원은 "정 대표는 제가 영입 인재로 들어왔을 때 가정교사처럼 교육해주셨던 고마운 분이다. 김 총리와는 평생 친구이고 송 전 대표와는 평생 선후배 관계"라며 "누구와의 연대를 생각하고 있진 않다"고 했다. 당대표 후보군과의 고른 친분을 드러내며 일단은 송 전 대표와의 연대설에는 선을 그었다.

김 의원도 지난 25일 국회에서 출마 기자회견을 열고 최고위원 도전을 공식화했다.

김 의원은 "당의 허리를 지탱하는 무게 중심을 바로잡고 상처 난 당심을 하나로 모아내는 통합의 선봉장이 되겠다"고 밝혔다. 김 의원은 2021년 송영길 대표 시절 비서실장을 지냈던 만큼 송 전 대표와 가까운 인사로 분류된다.

친송계 후보군은 추가로 확대될 가능성이 있다. 송 전 대표와 가까운 것으로 알려진 재선 민병덕 의원도 최고위원 출마를 고심 중인 것으로 전해진다. 당내에서는 김영호·박선원 의원에 이어 민 의원까지 가세할 경우 친송계의 조직력이 한층 강화될 것으로 보고 있다.

정청래 전 더불어민주당 대표, 김민석 국무총리, 송영길 전 민주당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 친청계도 채비…김민석·송영길 연대 여부 따라 최고위원 합종연횡 가능성도

친청계에서는 정청래 대표 비서실장을 역임했던 초선 한민수 의원과 현 최고위원인 초선 이성윤 의원이 유력 후보군으로 거론된다. 재선 최민희 의원 역시 출마 가능성이 꾸준히 제기되고 있다.

친명계에서는 재선 박성준 의원과 초선 이건태 의원을 비롯해 초선 정진욱·정준호 의원이 후보군으로 꼽힌다. 이들은 송 전 대표 보다는 상대적으로 김 총리와 가까운 인사로 분류된다. 이 대통령의 최측근 인사 중 한 명인 김용 전 민주연구원 부원장도 출마를 긍정적으로 검토 중이다.

정치권 일각에서는 친명계 내에서 김 총리와 송 전 대표 간 단일화 또는 연대 가능성이 제기되는 만큼 향후 친명계 최고위원 후보들 사이에서도 합종연횡이 이뤄질 가능성을 높게 보고 있다. 민주당은 전당대회에서 최고위원 5명을 선출한다.

여성 몫의 최고위원 선거를 둘러싼 경쟁도 관심사다. 민주당은 최고위원 선출 과정에서 여성 할당 규정을 적용한다. 최고위원 득표 순위 1~5위 안에 여성이 없을 경우 여성 후보 중 최다 득표자가 순위와 상관없이 최고위원으로 선출된다.

여성 후보군으로는 최민희 의원 외에 3선 백혜련, 재선 이수진, 초선 김남희 의원 출마 가능성이 거론되고 있다. 김 의원은 정 전 대표와 1인 1표제 관련 대립각을 세웠고 이 의원도 통상 친명계로 분류된다. 백 의원은 상대적으로 계파색이 옅은 의원으로 평가된다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 마친 이재명 대통령이 18일 오전 경기 성남시 서울공항에 도착해 정청래 더불어민주당 대표와 악수를 하고 있다. 2026.06.18 ryuchan0925@newspim.com

◆ 계파 구도 해석 경계론도 나오지만 당내 분열 우려

당내에서는 최고위원 선거가 사실상 당대표 선거의 연장선에서 치러질 것이라는 분석이 나온다. 과거와 달리 당대표 후보와 최고위원 후보들이 정치적 노선을 공유하며 자연스럽게 연대하는 흐름이 형성되고 있기 때문이다.

특히 이번 전당대회에서는 당대표 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 예상되는 만큼 최고위원 선거 역시 계파별 조직력과 당원 표심을 둘러싼 경쟁이 한층 뜨거워질 전망이다.

다만 당내에서는 최고위원 선거를 계파 구도로만 해석하는 데 대한 경계론도 나온다.

한 민주당 의원은 "일부에서는 최고위원회를 특정 세력 중심으로 구성하는 것을 전제해 어느 계열에서 누가 들어갈지 계산하는 식으로 선거를 바라본다"며 "하지만 지금 거론되는 후보들이 모두 그런 논리로 움직이는 것은 아니다"라고 말했다.

또 다른 민주당 의원은 "전당대회는 당연히 경쟁하는 자리지만 '우리가 앞으로 무엇을 하겠다'는 경쟁이 돼야지 '너는 안 된다'는 식으로 가서는 안 된다"며 "진보는 분열로 망한다는 말을 지금 다시 곱씹어야 할 시기"라고 비판했다.

민주당은 전당대회준비위원장에 4선 이학영 의원, 선거관리위원장에 3선 소병훈 의원을 각각 선임하며 전당대회 체제에 돌입했다. 최고위원 후보자 등록은 오는 7월 16~17일 진행된다.

chogiza@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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