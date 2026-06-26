민주, 전대 조직 구성...전준위 이학영·선관위 소병훈·사무총장 유동수 임명

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유동수 사무총장, 차기 대표 선출까지 임무 수행

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 26일 8·17 전당대회 준비위원장으로 4선 이학영 의원을, 선거관리위원장으로 3선 소병훈 의원을 각각 선임했다.

조승래 의원의 사퇴로 공석이 된 당 사무총장은 차기 대표 선출 전까지 유동수 의원이 수행하게 됐다.

이학영 더불어민주당 의원 [사진 = 뉴스핌 DB]

강준현 민주당 수석대변인은 이날 오전 국회에서 최고위원회의 도중 기자들과 만나 "오늘 (비공개 최고위에서) 당무위원회 부의의 건이 의결됐다"며 "(먼저) 전당대회준비위원회 구성 관련해 위원장은 이학영 의원이 선임됐다. 다만, 당무위 의결이 필요한 사항"이라고 밝혔다.

이어 "향후 전준위 구성 이후 사보임 등이 발생할 경우 당무위를 즉시 열기 어려운 만큼 원활한 운영을 위해 관련 권한을 최고위원회에 위임해 달라는 요청도 함께 의결했다"고 설명했다.

전당대회 선거관리위원장에는 소병훈 의원이 선임됐다. 강 수석대변인은 "선관위원장 선임과 함께 관련 권한 위임 요청 건도 의결했다"고 말했다.

공석이 된 사무총장 인선도 마무리됐다. 강 수석대변인은 "전 당대표가 사퇴한 이후 정무 당직자인 조승래 사무총장이 유임하지 않겠다는 의사를 밝혀 공석 상태였다"며 "오늘 사무총장으로 유동수 전 정책위원회 수석부의장을 선임했다"고 밝혔다.

그러면서 "지금 정무위 당직자는 전당대회까지만 하게 돼 있다"고 했다.

민주당은 다음 주 당무위원회를 열고 이번 안건을 최종 의결할 예정이다.

chogiza@newspim.com