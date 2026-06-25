한병도 "전당대회, 민주가 집권당임을 증명하는 자리…누가 이기냐 싸움 아냐"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 더불어민주당 직무대행이 25일 전당대회를 국민의 축제로 만들자고 했다.
- 한병도는 경쟁은 서로를 쓰러뜨리기 아니라 더 단단한 하나가 되기 위한 것이라며 치열해도 민심을 존중해야 한다고 했다.
- 그는 이번 전당대회가 승패 싸움이 아니라 책임 있는 집권당임을 증명하는 자리라며 준비에 만전을 기하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표는 "새로운 지도부를 선출하는 이번 전당대회는 경쟁의 품격과 화합의 가치가 공존하는 국민의 축제가 되어야 한다"고 25일 말했다.
한 직무대행은 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "우리가 경쟁하는 이유는 서로를 쓰러뜨리기 위해서가 아니라 더 단단한 하나가 되기 위함"이라며 이같이 말했다.
한 직무대행은 "민주당이 가장 강했던 순간은 언제나 흩어져 있다가 다시 손을 맞잡았을 때"라면서 "치열하게 다투더라도 국민과 당원을 향한 민심만큼은 서로 존중해야 한다. 경쟁의 끝에서 우리는 반드시 원팀으로 만나야 한다"고 했다.
이어 "이번 전당대회는 누가 이기냐의 싸움이 아니라, 민주당이 국민 앞에 책임 있는 집권당임을 증명하는 자리"라면서 "당대표 직무대행으로서 준비의 한 치의 빈틈이 없이 만전을 기하겠다"고 했다.
chogiza@newspim.com