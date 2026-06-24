정청래, 대표직 내려놓고 연임 도전…김민석·송영길과 3파전 전망

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정청래 "누가 뭐래도 이재명 대통령을 끝까지 지킬 사람은 나"

김민석 후임 총리 인준 이후·송영길 미국 출장 이후 출마 전망

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 24일 대표직을 사퇴했다. 새 지도부를 선출하는 8·17 전당대회를 앞두고 사실상 연임 도전을 공식화한 것이다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 "며칠간 불면의 밤을 지새우며 저 자신을 돌아보고 정치 인생을 살펴봤다"며 이같이 밝혔다.

정 대표는 "(재임 기간) 당 안팎의 저항으로 하루도 편할 날이 없었지만 말없이 묵묵히 일했다"며 "이재명 정부의 성공을 위해 당·정부·청와대 원팀, 원보이스로 뒷받침하려고 혼신의 노력을 다했다"고 말했다.

이어 "저는 오늘 당대표직을 내려놓지만 이재명 정부의 성공을 위해서 제가 서 있는 위치에서 최선을 다하겠다"며 "그 길이 비록 험난한 가시밭길이라도 오직 당심, 민심만 보고 제 길을 갈테니 국민과 당원, 지지자들도 각자 위치에서 이재명 정부 성공의 길을 위해 최선을 다해달라"고 말했다.

직접적으로 연임 도전 의사를 밝히지는 않았지만 전당대회준비위원회(전준위)와 중앙당 선거관리위원회(선관위) 설치 및 구성안 의결을 앞두고 대표직을 사퇴한 만큼 사실상 전당대회 출마를 위한 행보로 해석된다.

앞서 이재명 대통령도 민주당 당대표 시절 연임에 도전하며 전준위 구성 이틀 전에 마지막 최고위원회의를 주재한 뒤 대표직을 내려놓았다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.06.24 mironj19@newspim.com

이에 따라 민주당 차기 당권 경쟁은 정 대표와 김민석 국무총리, 송영길 전 대표 간 3파전 구도로 치러질 것으로 보인다.

당내 대표적인 '명픽'(이재명 대통령의 의중)으로 꼽히는 김 총리는 후임인 한성숙 국무총리 후보자에 대한 인사청문회와 국회 인준 절차가 마무리되는 대로 여의도에 복귀할 것으로 전망된다.

국회의장 특사 자격으로 미국을 방문 중인 송 전 대표도 귀국 예정일인 27일 이후 출마를 선언하며 당권 경쟁에 본격 합류할 것으로 관측된다.

송 전 대표는 이재명 대통령이 유럽 순방을 마치고 귀국한 지난 18일 대통령 관저에서 열린 비공개 만찬에 참석했는데, 이 자리에서 전당대회 출마 의사를 전달한 것으로 전해졌다.

정청래 더불어민주당 대표, 김민석 국무총리, 송영길 전 민주당 대표 [사진=뉴스핌DB]

박지원 민주당 의원은 이날 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 송 전 대표와의 통화 내용을 소개하며 "(송 전 대표가 이 대통령에게) 전당대회를 3자 구도로 치른 뒤 결선투표에서 김 총리와 단일화하는 방안을 설명했다"고 전했다.

박 의원은 "정 대표가 출마하면 송 전 대표도 출마해 3자 구도를 만든 뒤 친명(친이재명) 진영을 단일화하고, 결선투표에서도 단일화를 추진하겠다는 구상으로 들렸다"며 "그 과정에서 송 전 대표가 당대표가 될 가능성도 배제할 수 없겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

이를 의식한 듯 정 대표는 8·17 전당대회가 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계간 대결 구도로 비치는 것을 경계하며 이 대통령과의 관계성을 부각하고 있다.

정 대표는 "이러쿵저러쿵 누가 뭐래도 이재명 대통령을 끝까지 지킬 사람은 정청래"라며 "이 대통령과 저는 정치적 운명공동체"라고 말했다. 그러면서 "걱정하지 말라. 이재명 정부의 성공, 이재명 대통령과의 의리는 제가 끝까지 지킨다"고 강조했다.

민주당 8·17 전당대회에서 선출되는 당대표 임기는 2년으로 2028년 총선에서 공천권을 행사하게 된다.

jeongwon1026@newspim.com