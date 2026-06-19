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정청래 "보완수사권 전면 폐지" 거듭 강조…전대 앞두고 검찰개혁 쟁점 재점화

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  • 정청래 더불어민주당 대표가 19일 보완수사권 전면 폐지를 재차 강조하며 검찰개혁 쟁점을 부각했다.
  • 정 대표는 수사·기소 완전 분리가 이재명 정부 국정철학이자 목표라며 검찰의 수사권 미련을 강하게 비판했다.
  • 이성윤 최고위원도 개혁 지연 시 정치검찰 부활을 경고했으며, 당내에서는 예외 없는 전면 폐지를 둘러싼 노선 갈등이 심화되는 양상이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8월 전당대회 앞두고 강성 지지층 결집 전략

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 19일 '보완수사권 전면 폐지'를 재차 강조하며 검찰개혁 핵심 쟁점을 다시 수면 위로 끌어올렸다. 

정 대표는 이날 최고위원회의에서 "검찰 개혁은 민주당 정부 개혁의 깃발이자 상징"이라며 "수사와 기소의 완전 분리는 민주당의 불가역적 당론이자 이재명 정부의 국정철학이고 국정 목표"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.19 mironj19@newspim.com

이어 "보완수사권 전면 폐지는 너무나 당연하다. 말해서 뭐 하겠느냐"며 "아직도 수사권의 미련을 못 버리고 있는 검찰이 있다면 꿈 깨라"고 강하게 비판했다.

그러면서 정 대표는 "검찰 개혁의 깃발이 찢어지지 않도록, 검찰 개혁의 상징이 얼룩지지 않도록 반드시 수사·기소 분리의 대원칙을 실현하겠다"고 강조했다.

이성윤 최고위원도 검찰개혁 지연에 대한 우려를 강하게 제기하며 보완수사권 폐지를 촉구했다. 그는 "6·3 지방선거 이후 여론조사에서 내란 청산이 아직 부족하다는 응답이 62%에 달한다"며 "당원과 국민들이 윤석열 내란 세력 청산이 지지부진하다고 느끼고 있다"고 말했다.

또 "보완수사권 관련 형사소송법 개정이 8월 전당대회 이후로 미뤄질 수 있다는 보도가 있었다"며 "정부는 부인했지만, 10월 중수청·공소청 출범이 불가능해지는 것 아니냐는 우려로 국민들이 답답해하고 있다"고 지적했다.

이어 "검찰 개혁이 지연되면 정치검찰 부활을 노리는 수구 세력에게 반대 명분과 시간을 벌어주는 것"이라며 "검찰 개혁이 없는 민주주의 회복은 기만"이라고 주장했다.

 앞서 이재명 대통령은 검찰을 대신할 공소청 체제에서 검사의 '예외적 보완수사권' 필요성을 언급했으나, 당내 논란이 커지자 해당 사안의 결정 권한을 국회로 넘긴 바 있다.

정 대표가 이날 '전면 폐지' 원칙을 다시 못 박으면서, 보완수사권을 둘러싼 당내 노선 논쟁은 더욱 뚜렷해질 전망이다.

특히 8월 전당대회를 앞두고 정 대표를 포함한 친청계는 예외적 보완수사권도 허용하지 않는 '전면 폐지'를 강조하며 강성 지지층 결집에 나서고 있다는 분석이 나온다.

seo00@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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