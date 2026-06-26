한병도 "국민의힘, 정오까지 상임위 명단 미제출시 단독 처리하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 한병도 원내대표는 26일 국민의힘이 상임위원 명단을 제출하지 않으면 단독 강행하겠다고 밝혔다.
- 한병도는 국민의힘이 상임위원 명단 제출을 거부해 국회를 멈추고 민생을 인질로 삼았다며 국민 배신 행위라고 비판했다.
- 민주당은 26일 정오까지도 명단이 없으면 국회의장에 직선임을 요청하고 국회법에 따라 상임위를 단독 가동하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 26일 원 구성 협상 시한인 이날 정오까지 국민의힘이 상임위원 명단을 내지 않으면 국회법에 따라 상임위를 단독 강행하겠다고 밝혔다.
한 대행은 오전 국회 당대표회의실에서 열린 최고위원회의에서 "민주당은 원 구성 협상을 10차례나 이어왔다"며 "존중과 협치의 이름으로 인내할 만큼 충분히 인내했다고 생각한다"고 했다.
한 대행은 "지난 22일 국회의장이 여야에 24일 정오까지 상임위원 명단을 제출해 달라고 요청했고 민주당은 이미 명단을 제출했지만 국민의힘은 끝내 거부했다"며 "의장은 시한을 오늘 26일 정오까지 다시 연장했다"고 밝혔다.
이어 "오늘 정오까지도 명단 제출이 없다면 국회의장이 직접 위원을 선임하는 국회법상 절차에 돌입해 줄 것을 민주당은 요청한다"고 강조했다.
그는 "그 시한까지 몇 시간 남지 않았다"며 "(국민의힘은) 국회법도 두렵지 않고 국민도 우습다는 것이냐"고 지적했다.
한 의원은 국민의힘의 상임위원 명단 제출 거부가 "국회를 멈춰 세우고 민생을 인질로 삼는 행위"라며 "이는 국민에 대한 명백한 배신"이라고 짚었다.
그러면서 "국민의 마음은 바싹바싹 타들어 가고 있다"며 "후반기 국회가 문을 연 지 한 달 가까이 됐지만 18개 상임위원회 가운데 단 하나도 가동하지 못하고 있다"고 했다.
또 "국민의힘이 오늘 정오까지 명단을 제출하지 않는다면 민주당은 국회법 절차에 따라 상임위원회를 단독으로 가동할 것"이라며 "국회를 마비 상태로 두는 것은 직무유기다. 국회를 일하게 하는 것이 집권여당의 책임이자 도리이며 민주당은 오늘 그 도리를 다하겠다"고 강조했다.
chogiza@newspim.com