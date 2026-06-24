한병도 "국민의힘, 원구성 명단 제출 안하면 민주당 단독으로 결단"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 더불어민주당 원내대표는 24일 국민의힘이 원 구성 명단을 안내면 민주당 단독 결단을 예고했다
- 한 원내대표는 국민의힘이 법사위만 고집해 민생 법안 처리가 지연된다며 7월 일하는 국회를 만들겠다고 했다
- 또한 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련 공직선거법 개정 등 제도 개선을 서두르고 개헌 논의까지 이끌겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 조승진 배정원 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표는 22대 국회 후반기 원 구성 협상과 관련해 "국민의힘이 (원 구성) 명단을 제출하지 않는다면 민주당 단독으로라도 국회법 준수를 위한 결단을 하겠다"고 밝혔다.
한 원내대표는 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국민의힘의 비협조는 앞으로 2년간 국회를 마비시키겠다는 선언"이라며 "민주당은 그동안 원 구성을 위해 인내하고 설득했다"고 말했다.
한 원내대표는 "국회의장이 제시한 원 구성 시한이 코앞"이라며 "지난 11일부터 진행한 공식협상만 6번"이라고 짚었다.
이어 "국민의힘이 법사위 타령만 하며 시간을 끄는 동안 민생 법안은 산더미처럼 쌓였다"며 "22대 국회 후반기도 발목 잡기를 이어가겠다는 꿈은 꿀 생각조차 말라"고 강하게 말했다.
그러면서 "곧 시작될 폭우와 폭염으로부터 민생을 지키기 위해 7월은 반드시 일하는 국회로 만들 것"이라고 했다.
아울러 한 원내대표는 6·3 지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 "민주당은 공직선거법 개정 등 당장 가능한 제도 개선부터 서두르겠다"며 "개헌까지 가능한 국민적 합의를 이끌겠다"고 밝혔다.
chogiza@newspim.com