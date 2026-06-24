김용민 "법사위원장 지명해달라…김민석·정청래 검찰개혁 지금 결론내자"

AI 핵심 요약beta
- 김용민 더불어민주당 의원이 24일 검찰개혁 완수를 위해 자신을 국회 법제사법위원장으로 지명해달라고 요구했다
- 김 의원은 김민석 총리와 정청래 대표가 검찰개혁 의지를 밝혔다며 법사위원장 지명 후 함께 보완수사권 폐지 논의를 마무리하자고 했다
- 당내 강경파인 김 의원은 전당대회 출마 시 더 큰 지지를 받을 것이라며 검찰 보완수사권 완전 폐지를 위해 자신에게 권한을 달라고 강조했다
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김용민 더불어민주당 의원이 검찰개혁 완수를 위해 법제사법위원회 위원장직에 자신을 지명해 줄 것을 재차 요구했다.
김 의원은 24일 자신의 페이스북에서 "김민석 총리, 정청래 대표 모두 결정권을 가진 현직에 있고 (검찰)개혁의지도 밝혔으니 지금 (검찰개혁을) 논의해서 결론내자"며 "나를 법사위원장으로 지명해 같이 논의하자"고 했다.
이 같은 제안 뒤 김 의원은 "(나를 지명한 후) 전당대회 출마하면 더 큰 지지를 받을 것"이라고 적었다.
당내 강경파로 분류되는 김 의원은 제22대 국회 전반기 법사위에서 여당 간사를 맡았다. 검찰개혁 쟁점인 '보완수사권'과 관련해 완전 폐지를 주장해왔다.
전날 김 의원은 YTN라디오 '김준우의 뉴스정면승부'에 출연해 "김 총리와 정 대표 모두 보완수사권 폐지를 원칙적으로 말하고 있는데 그것을 언제, 누가, 어떻게 할지를 말하고 있지 않다"고 했다.
또 "당 지도부가 곧 교체되니 당장 주도권을 갖기 어렵다"며 "오랫동안 문제 제기했던 나에게 권한을 줬으면 좋겠다"며 법사위원장직에 자신을 지명해달라고 요구했다.
chogiza@newspim.com