정청래, '鄭, 노무현과 등져서 장례식 참석 못해' 송영길에 "허위사실 유포"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 전 대표는 29일 송영길 의원이 허위사실을 유포했다며 비판했다.
- 송영길 의원은 정 전 대표가 노무현 전 대통령과 등을 져 장례식에도 참석 못했다고 주장했다.
- 정 전 대표는 장례식에 참석했다며 송 의원 주장은 100% 허위라 사과를 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표는 29일 8·17 전당대회에서 당권 경쟁이 예상되는 송영길 의원을 향해 허위사실을 유포했다고 비판했다.
송 의원은 이날 KBS라디오 전격시사에 출연에 최근 정 전 대표가 고(故) 노무현 전 대통령의 후계임을 자처하는 듯 한 행보를 보이는 것 같다는 질문에 대해 "정 전 대표가 그럴 수는 없을 것"이라고 말했다.
그러면서 "정 전 대표는 완전히 노무현 대통령과 등을 져서 장례식에도 참석하지 못했다"며 "김민석 총리를 공격하려고 '노무현 적통' 이런 것을 따지면 다른 분은 몰라도 정 전 대표는 그렇게 할 수가 없을 것"이라고 했다.
이에 대해 정 전 대표는 자신의 페이스북에 "이렇게까지 해야 합니까?"라며 불쾌한 심정을 드러냈다.
정 전 대표는 "송영길 의원의 '정청래, 노무현과 완전히 등져서 장례식도 참석 못해'라는 주장은 100% 허위사실 유포"라며 "당연히 애도하고 참석했다. 사과하기 바란다"고 말했다.
kimsh@newspim.com